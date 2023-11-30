Молочные кухни в 14 и 20-м микрорайонах закроют на ремонт во второй половине следующего года 30.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Ремонт в молоко-раздаточных пунктах в корпусах 1410 и 2008 должны провести c 01 июня по 30 сентября.

На время закрытия пунктов получить продукты питания вы сможете, выбрав наиболее удобный пункт на портале мэрии (изменить пункт выдачи возможно не позднее, чем за шесть дней до начала месяца обеспечения). Ближайшие пункты находятся в корпусах 1529 и 1628, правда, их тоже будут ремонтировать, но в первой половине года — должны закончить до 30 мая.

Отремонтируют инженерные коммуникации, окна и двери, фасады и кровлю, вход приспособят для маломобильных посетителей. Стоимость работ на два пункт около 30 миллионов.

Бесплатные продукты в молоко-раздаточных пунктах могут получать дети с рождения до трёх лет, дети из многодетных семей до 7 лет, дети с хроническими заболеваниями до 15 лет, дети-инвалиды до 18 лет, а также беременные и кормящие. Набор продуктов зависит от льготной категории — выдают молочные смеси, фруктовые и овощные пюре, кашу, соки, молоко, творог, кефир.

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Метки:
микрорайон 14, микрорайон 20, молочная кухня
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