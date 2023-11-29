Сеть Desport начала открывать спортивные магазины на месте «Декатлона». Один из первых в списке — магазин в «Зеленопарке».

Сейчас уже открыты магазины в ТЦ «Авиапарк» и «Алтуфьево». На очереди, судя по сайту, Vegas, «Ривьера», «Косино», а затем «Зеленопарк». Однако, точные сроки в сети пока не называют — магазины будут открываться «по мере технической подготовки и поступления товаров».

«Был в Desport в Авиапарке, — поделился впечатлениями читатель „Зеленоград.ру“ Никита. — Очень скудный ассортимент сейчас. Цены разумеется выше стали. Есть товары как фирменные, так и закупленные в России уже (самокаты к примеру, обувь топовых брендов есть). Велосипеды прибавили в цене два раза, палатки вообще космос стоят. Но сам факт открытия и наличия некогда любимого спортивного магазина — радует».