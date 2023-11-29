«Два товарища, отмечая новоселье, решили попробовать закрыть квартиру в 935 корпусе ключом от квартиры в 936. И, о чудо, она закрывается и открывается!» — рассказал «Зеленоград.ру» один из читателей.

Поскольку в эти дома переехали люди из пятиэтажек 9-го микрорайона, которые давно друг друга знают, они быстро прошлись по своим соседям и выяснили — действительно, 97% замков одинаковые. «Естественно, с утра все побежали покупать новые личинки», — добавляет наш читатель.

Не исключено, что в типовых домах с типовой отделкой, построенных по единому стандарту реновации, замки тоже поставили типовые — как в советские времена, когда квартиры гражданам выдавало государство. Вспомните сюжет «Иронии судьбы или С легким паром!»: «Но как он вошёл?» — «У меня ключ подошёл!». Такое вот предновогоднее напоминание о старых добрых традициях

Узнаем в Фонде реновации, как там объясняют такое совпадение.