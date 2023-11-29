Интересный способ утилизации снега придумали в Зеленограде — самосвал выгружает снег под мост у городского пруда, а потом трактор разравнивает эти кучи под мостом. Об этом рассказала читательница «Зеленоград.ру».

Зачем это делать, если в городе работает (или нет?) снегосплавный пункт, непонятно. Тем более, на случай обильных снегопадов на территории перед пунктом есть место для временного складирования снега, который переработают по мере высвобождения снегосплавки, рассказывал на прошлой неделе префект Смирнов. Также в черте города отведены места для 20 небольших площадок, снег с которых вывозится по окончании сильных снегопадов.

Если площадка под мостом — одна из тех самых 20 «небольших», непонятно, зачем снег разравнивать, если скоро его надо будет увозить? И нормально ли вообще этот грязный снег складировать рядом с прудом? «Зеленоград.ру» отправил запрос в префектуру, чтобы это всё узнать.

Уже после публикации выяснилось, что снег под мост привезли, чтобы сделать переход для лыжников. На видео, которое прислал наш читатель Энвер, снег трамбуют снегокатом. Также про лыжню сказал и рабочий на месте, уточнив, что сюда привезли снег без реагентов.