Это перекресток между 10 и 11-м микрорайонами, рядом с православной и баптистской церквями, возле Панфиловского проспекта.

Здесь врезали в асфальт детекторы наличия машин, поставили кнопки вызова пешеходной фазы и секции светофора с фазами просачивания («белым человечком»). Раньше многие водители ругались на необходимость пропускать «мифические машины с Болдова ручья», сказал директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. Теперь «пустого ожидания» не будет.

Недавно два новых «умных» перекрестка появились на Московском проспекте.