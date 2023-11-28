Это перекресток между 10 и 11-м микрорайонами, рядом с православной и баптистской церквями, возле Панфиловского проспекта.
Здесь врезали в асфальт детекторы наличия машин, поставили кнопки вызова пешеходной фазы и секции светофора с фазами просачивания («белым человечком»). Раньше многие водители ругались на необходимость пропускать «мифические машины с Болдова ручья», сказал директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. Теперь «пустого ожидания» не будет.
Недавно два новых «умных» перекрестка появились на Московском проспекте.
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