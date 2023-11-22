Новенькие клумбы, установленные в 4-м микрорайоне в ходе масштабного благоустройства, не выдержали первых холодов и потрескались 22.11.2023 ZELENOGRAD.RU

В чем причина трещин на клумбах возле корпуса 403А, неизвестно. Я заметила, что в некоторых клумбах не было дренажных отверстий, там стояла вода, в итоге она превратилась в лёд, ну и они потрескались", предполагает в чате района местная жительница.

Наш читатель Сергей М. покупал подобную бетонную для своего дом и она тоже треснула в мороз. Производитель обменял ему клумбу по гарантии и при этом сменил конструкцию, добавив внутрь пластиковый короб. А потом и вовсе снял эту модель с продажи. Не исключено, что в Зеленоград тоже закупили клумбы с конструктивным дефектом.

При этом «Жилищник» подобные разрушения иногда приписывает действиям неизвестных «вандалов». Отправим запрос в префектуру и посмотрим, как будет на этот раз.

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Метки:
микрорайон 4, благоустройство
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Новенькие клумбы, установленные в 4-м микрорайоне в ходе масштабного благоустройства, не выдержали первых холодов и потрескались Новости
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