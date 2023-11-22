В чем причина трещин на клумбах возле корпуса 403А, неизвестно. Я заметила, что в некоторых клумбах не было дренажных отверстий, там стояла вода, в итоге она превратилась в лёд, ну и они потрескались", предполагает в чате района местная жительница.

Наш читатель Сергей М. покупал подобную бетонную для своего дом и она тоже треснула в мороз. Производитель обменял ему клумбу по гарантии и при этом сменил конструкцию, добавив внутрь пластиковый короб. А потом и вовсе снял эту модель с продажи. Не исключено, что в Зеленоград тоже закупили клумбы с конструктивным дефектом.