Заявление в полицию на Антонину Стеценко написали в местной администрации. Там тщательно подсчитали, что за октябрь она опубликовала 132 поста в 22 социальных сетях, где писала о проблемах с отоплением. В администрации эти посты назвали «негативными», «дискредитирующими» и «не соответствующими действительности».
Что именно не соответствует действительности, непонятно. Ведь проблемы с отоплением, действительно существуют — глава округа Волошин назвал их «главным вопросом» и извинился перед жителями. Волошин, конечно нет так активен в соцсетях, как экс-депутат, но с начала отопительного сезона опубликовал больше десяти постов по этой теме — последнее буквально вчера.
Администрация обвинила Стеценко в «фактической организации несанкционированных митингов». А полиция составила протокол, в пояснении к которому экс-депутат написала, что это был не митинг, а встреча с журналистами «Рен-ТВ» по вопросу отопления. «Свои обвинения сотрудники полиции строили на основании видео из моего ютуб-канала, где я и другие соседи даем интервью каналу „Рен-ТВ“ — в материалах дела есть прямо скриншоты из него», рассказала она «Зеленоград.ру».
Завтра Стеценко будут судить. Она предполагает, что у местной администрации «стоит курс запугать и затравить всех, кто рассказывает о проблемах в Химках, а какими методами — это уже не важно».
Стеценко рассказала о похожем случае в микрорайоне Подрезково. Там местные жители недовольны отсутствием социальной инфраструктуры и протестуют против строительства ТЦ в сквере напротив их окон. Они договорились записать видео-обращение к президенту России. Но накануне записи одной из активисток участковый принёс отказ администрации в проведении митинга. Удивленная жительница, которая митинг устраивать не собиралась и никаких уведомлений в администрацию не подавала, выяснила, что неизвестные подали заявление на митинг от её имени. Она написала заявление в полицию и следственный комитет о подделке документов, ведь её подпись в «заявлении» фальшивая.
Примечательно, что причина отказа — ковидные ограничения. Вероятно, эту особенность коронавируса имела в виду глава Роспотребнадзора, когда рассказывала недавно, что вирус полностью не покидает организм после излечения, а может находиться в теле и продолжать наносить вред.
При этом жители всё равно сняли обращение, стоя с табличками «Это не митинг». Видео только на канале Стеценко посмотрели уже почти семь тысяч раз.