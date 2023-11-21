Заявление в полицию на Антонину Стеценко написали в местной администрации. Там тщательно подсчитали, что за октябрь она опубликовала 132 поста в 22 социальных сетях, где писала о проблемах с отоплением. В администрации эти посты назвали «негативными», «дискредитирующими» и «не соответствующими действительности».

Что именно не соответствует действительности, непонятно. Ведь проблемы с отоплением, действительно существуют — глава округа Волошин назвал их «главным вопросом» и извинился перед жителями. Волошин, конечно нет так активен в соцсетях, как экс-депутат, но с начала отопительного сезона опубликовал больше десяти постов по этой теме — последнее буквально вчера.

Администрация обвинила Стеценко в «фактической организации несанкционированных митингов». А полиция составила протокол, в пояснении к которому экс-депутат написала, что это был не митинг, а встреча с журналистами «Рен-ТВ» по вопросу отопления. «Свои обвинения сотрудники полиции строили на основании видео из моего ютуб-канала, где я и другие соседи даем интервью каналу „Рен-ТВ“ — в материалах дела есть прямо скриншоты из него», рассказала она «Зеленоград.ру».