Экс-депутата Химок будут судить за «организацию митинга» о проблемах с отоплением. Так власти назвали съемку для телевидения 21.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Заявление в полицию на Антонину Стеценко написали в местной администрации. Там тщательно подсчитали, что за октябрь она опубликовала 132 поста в 22 социальных сетях, где писала о проблемах с отоплением. В администрации эти посты назвали «негативными», «дискредитирующими» и «не соответствующими действительности».

Что именно не соответствует действительности, непонятно. Ведь проблемы с отоплением, действительно существуют — глава округа Волошин назвал их «главным вопросом» и извинился перед жителями. Волошин, конечно нет так активен в соцсетях, как экс-депутат, но с начала отопительного сезона опубликовал больше десяти постов по этой теме — последнее буквально вчера.

Администрация обвинила Стеценко в «фактической организации несанкционированных митингов». А полиция составила протокол, в пояснении к которому экс-депутат написала, что это был не митинг, а встреча с журналистами «Рен-ТВ» по вопросу отопления. «Свои обвинения сотрудники полиции строили на основании видео из моего ютуб-канала, где я и другие соседи даем интервью каналу „Рен-ТВ“ — в материалах дела есть прямо скриншоты из него», рассказала она «Зеленоград.ру».

Завтра Стеценко будут судить. Она предполагает, что у местной администрации «стоит курс запугать и затравить всех, кто рассказывает о проблемах в Химках, а какими методами — это уже не важно».

Стеценко рассказала о похожем случае в микрорайоне Подрезково. Там местные жители недовольны отсутствием социальной инфраструктуры и протестуют против строительства ТЦ в сквере напротив их окон. Они договорились записать видео-обращение к президенту России. Но накануне записи одной из активисток участковый принёс отказ администрации в проведении митинга. Удивленная жительница, которая митинг устраивать не собиралась и никаких уведомлений в администрацию не подавала, выяснила, что неизвестные подали заявление на митинг от её имени. Она написала заявление в полицию и следственный комитет о подделке документов, ведь её подпись в «заявлении» фальшивая.

Примечательно, что причина отказа — ковидные ограничения. Вероятно, эту особенность коронавируса имела в виду глава Роспотребнадзора, когда рассказывала недавно, что вирус полностью не покидает организм после излечения, а может находиться в теле и продолжать наносить вред.

При этом жители всё равно сняли обращение, стоя с табличками «Это не митинг». Видео только на канале Стеценко посмотрели уже почти семь тысяч раз.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Детская поликлиника во 2-м микрорайоне закрывается на капитальный ремонт Новости
Экс-депутата Химок будут судить за организацию «митинга» о проблемах с отоплением — так власти назвали съемку телевидения Новости
Концерт трибьют-группы «Чёрный квадрат» — 17 декабря на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Автобус из «Зеленопарка» загорелся около тоннеля Новости
Официальное открытие бара «Speak Up» — 25 ноября (суббота), ГЦ «Стация» Реклама
Апарт-отель «Сигма Силино» построят в Зеленограде через три года. Скоро там можно будет купить апартаменты или гостиничные номера Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа из сериала Wednesday» — 25 ноября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Новая дорога от Заводской улицы до улицы Радио появилась на карте Яндекса Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Катки с искусственным льдом обещают открыть в конце ноября, в выходным Новости
Лазерная коррекция зрения — теперь в Зеленограде! Реклама
Посетители стадиона, построенного во дворе, заняли все окрестные парковки. На самом стадионе парковка пустует Новости
Салон красоты Saxap открылся на Новокрюковской, 7 Реклама
Дети массово выходят на едва замерзший лед зеленоградских водоемов Новости
Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» проводит набор мальчиков и девочек 6-13 лет Реклама
Причина заторов на дороге к Дворцу творчества и новому спорткомплексу — «недоброжелательность водителей». Как чиновники изучили проблему с парковками и заторами, но решили ничего не менять Истории
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
На МЦД-3 снова коллапс — теперь вечерний. Одни поезда МЦД отменяют, другие следуют с опозданием. Что происходит, никто не знает или не говорит Новости
Топи-топ новости: скидки до 30% в «Интрендс» Реклама
Суд прекратил уголовное дело против зеленоградца за убийство 23-летней давности Новости
Открылось новое цветочное пространство Karavaevaflowers — на Новокрюковской, 1824 Реклама
Регулярные отмены и задержки поездов МЦД из Крюково в часы пик стали уже чуть ли не нормой. Это мало похоже на «наземное метро» Новости
Балет «Щелкунчик» в исполнении танцоров-учащихся и солистов театров Москвы — на сцене Дворца творчества детей и молодежи Афиша
Два дефектных моста нашли рядом Зеленоградом. Их проверили после недавнего обрушения моста в Подмосковье Новости
Концерт «Золотые хиты Сан-Ремо» — 3 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
В «Ведогонь-театре» появились абонементы на посещение спектаклей Новости
Детский клуб Буракова: уникальные методики развития и обучения Реклама
После начала СВО на Украине, контракты на военную службу подписали в Москве около 47 тысяч человек Новости
Спектакль «Денискины рассказы» — 3 декабря в КЦ «Зеленоград» Афиша
Префектура отказалась сделать нужную местным жителям автобусную остановку. В ответ чиновник отправил отписку, не разобравшись в проблеме Новости
Водитель, сбивший насмерть пешехода на Центральном проспекте, превысил скорость и отказался от проверки на алкоголь Новости
Вышло распоряжение о сносе двух пятиэтажек в 9-м микрорайоне. Вспоминаем их историю Новости
Каршеринг «Делимобиль» запустил возможность доехать из Зеленограда до ближайшего метро за 79 рублей Новости
Число преступлений, связанных с наркотиками, растет в Зеленограде. Вот свежая статистика Новости
Ни одного ДТП с пострадавшим не было на перекрестках за прошлый месяц — впервые за четыре года. Теперь транспортные эксперты обвиняют ГИБДД в предвзятости за критику отмены мигающего зеленого Новости
Великое освящение Георгиевского храма в посёлке Жилино — 16 ноября в 8:30 Афиша
© 1997–2023 Зеленоград.ру