Все выходные на Городскому пруду и на Михайловском пруду в 15-м микрорайоне в выходные дети массово гуляли по льду, который вряд ли успел набрать безопасную для прогулок толщину.

«На льду и взрослые, и дети, и взрослые с детьми, — сообщает читательница „Зеленоград.ру“ Инна с городского пруда. — Трем компаниям сделала замечание лично, но желающих приключений гораздо больше. При мне никто не проваливался, но мочили ноги и одежду».

«Проходила мимо Михайловского пруда, та же картина, полно детей на льду, — пишет Анна в зеленоградском чате. — Полиции рядом нет. Сделала замечание, сказали, что никого они слушать не собираются и им все пофиг!»