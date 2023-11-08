Ситуацию с электросамокатами обсудили на круглом столе в Московской городской думе. Выступить дали всем и стало понятно, как намерены действовать московские власти, чтобы с одной стороны не убить новый вид транспорта, а с другой — убить поменьше пешеходов.

Дальнейшие действия разделят, вероятно на три этапа: срочные, среднесрочные, стратегические шаги.

Срочно — уже к апрелю следующего года — собираются принять изменения в ПДД и административный кодекс, чтобы там появился новый участник дорожного движения — лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности (СИМ). Это позволит привлекать его к ответственности за некоторые составы правонарушений.

Среднесрочные задачи: ввести страхование ответственности лиц, управляющих СИМ и научиться привлекать их к ответственности, а также упорядочить парковки. Тут сроки уже не называются.

Наконец, стратегическая задача — создание инфраструктуры для передвижения на СИМ, то есть сделать так, чтобы они не пересекались с пешеходами и водителями. Когда до этого дойдут руки, неизвестно

Революционно высказался представитель ГИБДД, призвавший как можно быстрее запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет. Судя по тому, что эти его слова даже не вошли в официальный репортаж на сайте Мосгордуму, поддержки властей они не нашли. При этом в опросе «Зеленоград.ру» это была самая популярная мера.

Похоже, пока у депутатов превалирует желание «тащить и не пущать», а заниматься инфраструктурой для СИМ им недосуг. При этом нарисовать на пешеходной дорожке или тротуаре разделительную полосу краской некоторые депутаты считают недостаточным. Но как по их мнению должны выглядеть полосы для СИМ, непонятно.

Между тем, отдельные велополосы — самый надежный способ обезопасить пешеходов. Самокатчиков даже заставлять не надо — они перестанут ездить по тротуарам. Так ответили 83% участников исследования. При этом 95% опрошенных выбирают тротуар из-за отсутствия специальной велоинфраструктуры и соображений безопасности

Однако сеть велодорожек в Зеленограде появится явно не скоро. Представитель департамента транспорта хвастается, что за год появилось целых 40 км новых велодорожек, но на самом деле это рост всего 8%, для Москвы — капля в море Тем более, в приоритетном порядке инфраструктуру для СИМ развивается от центра города. Пока же мы видим, что даже в проектах новых дорог или общественных пространств, которые делают в Зеленограде, инфраструктуру для СИМ не предусматривают.