Создание инфраструктуры для самокатов и велосипедов — стратегическая задача московских властей. Но ей займутся когда-нибудь потом, а сейчас будут запрещать и наказывать 08.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Ситуацию с электросамокатами обсудили на круглом столе в Московской городской думе. Выступить дали всем и стало понятно, как намерены действовать московские власти, чтобы с одной стороны не убить новый вид транспорта, а с другой — убить поменьше пешеходов.

Дальнейшие действия разделят, вероятно на три этапа: срочные, среднесрочные, стратегические шаги.

Срочно — уже к апрелю следующего года — собираются принять изменения в ПДД и административный кодекс, чтобы там появился новый участник дорожного движения — лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности (СИМ). Это позволит привлекать его к ответственности за некоторые составы правонарушений.

Среднесрочные задачи: ввести страхование ответственности лиц, управляющих СИМ и научиться привлекать их к ответственности, а также упорядочить парковки. Тут сроки уже не называются.

Наконец, стратегическая задача — создание инфраструктуры для передвижения на СИМ, то есть сделать так, чтобы они не пересекались с пешеходами и водителями. Когда до этого дойдут руки, неизвестно

Революционно высказался представитель ГИБДД, призвавший как можно быстрее запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет. Судя по тому, что эти его слова даже не вошли в официальный репортаж на сайте Мосгордуму, поддержки властей они не нашли. При этом в опросе «Зеленоград.ру» это была самая популярная мера.

Похоже, пока у депутатов превалирует желание «тащить и не пущать», а заниматься инфраструктурой для СИМ им недосуг. При этом нарисовать на пешеходной дорожке или тротуаре разделительную полосу краской некоторые депутаты считают недостаточным. Но как по их мнению должны выглядеть полосы для СИМ, непонятно.

Между тем, отдельные велополосы — самый надежный способ обезопасить пешеходов. Самокатчиков даже заставлять не надо — они перестанут ездить по тротуарам. Так ответили 83% участников исследования. При этом 95% опрошенных выбирают тротуар из-за отсутствия специальной велоинфраструктуры и соображений безопасности

Однако сеть велодорожек в Зеленограде появится явно не скоро. Представитель департамента транспорта хвастается, что за год появилось целых 40 км новых велодорожек, но на самом деле это рост всего 8%, для Москвы — капля в море Тем более, в приоритетном порядке инфраструктуру для СИМ развивается от центра города. Пока же мы видим, что даже в проектах новых дорог или общественных пространств, которые делают в Зеленограде, инфраструктуру для СИМ не предусматривают.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Миллион рублей обещают заплатить при заключении контракта на военную службу в Московской области Новости
Форум «Предприниматели Зеленограда — 2023» — 23 ноября, открыта регистрация Реклама
Таинственный дом на городском пруду: легендарная и правдивая история Истории
Парковку возле поликлиники в 9-м микрорайоне увеличат вдвое, а проезд к ней расширят. Проект уже начали делать, а работы запланированы на следующий год Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Набережная на городском пруду гниет и разваливается. Всего через четыре года после грандиозной реконструкции Новости
Sura Sushi накормит всех! Реклама
На автобусные маршруты 15 и 31 добавили дополнительные машины Новости
Составлен новый рейтинг детских поликлиник Москвы. Где в нем Зеленоград и что изменилось за полгода Новости
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Река Горетовка возле Зеленограда окрасилась в молочный цвет Новости
Пекарня «Добрый Пекарь» в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе Реклама
Две машины столкнулись у светофора после внезапно включившего желтого сигнала Новости
Вкусная коллаборация Arvo X Swim Shot Реклама
В детском центре зеленоградской больницы работает игрушечный томограф — он помогает детям не бояться исследования и избежать наркоза Новости
Студия красоты Babette приглашает на работу Реклама
Пассажиров автобусов из Солнечногорска и Менделеево загоняют на электричку в Зеленоград. Прямые автобусы до метро будут теперь ходить очень редко Новости
«Россия — это мы!» Зеленоградская эстрадно-джазовая студия «Триумф» поздравляет горожан с Днём народного единства Реклама
Власти Московской области пытаются узаконить строительство завода на месте леса и реки — прямо возле зеленоградских домов и школы Новости
Кейпоп для подростков в Зеленограде: как стать айдолом в «Диклаб» Реклама
Установку двух сотен фонарей перенесли на 2024 год из-за реорганизации управления зеленоградскими лесопарками Новости
Здание на Центральном проспекте с гостиницей, рестораном и бассейном выставили на продажу за 330 миллионов Новости
Команда «Камызяки» представит умопомрачительное шоу без прикрас — 25 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Интрендс — отличная идея для подарка! Реклама
Изменение расписания электричек МЦД и МТППК с 4 по 6 ноября. Отмены, увеличенные интервалы, закрытые станции Новости
Число водителей-гонщиков снизилось в три раза после отключения мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Симпозиум «Молодой зеленоградский предприниматель 2023 — от идеи до своего бизнеса». По итогам мероприятия Реклама
Рукоделие, столярные мастерские и другое прикладное творчество в Зеленограде - собрали информацию о кружках Дети
1 ноября - день рождения станции Крюково. Вот подборка интереснейших статей о её истории Истории
К пешеходному тоннелю в Крюково со стороны нового города пристроят длинный спуск Новости
Новый пешеходный переход в 3-м микрорайоне делают прямо в жидкую грязь. Так отреагировали на жалобы пешеходов, что им приходится ходить по стройплощадке Новости
«Как водитель я возмущен, но как эксперт поддержу идею эксперимента». Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский выступил за отмену мигающего зеленого Новости
Пельменная сети «Лепим и варим» открылась в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади Новости
Зеленоградский детский хор «Кантилена» стал абсолютным золотым чемпионом на Дальневосточной хоровой олимпиаде во Владивостоке Новости
Качество горячей воды полутора сотен зеленоградских домов обещают улучшить к 2026 году. Деньги для этого заложены в бюджет Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру