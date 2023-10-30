Лужа есть, но чиновники её не видят. Как решать коммунальные проблемы, если они постоянно возникают, но быстро исчезают
Работы будут идти между 16 и 20-м микрорайоном, на участке от корпуса 2001 до корпуса 2014 (ситуационный план на схеме). При этом раскопок не планируется, но, вероятно, будут временно ограничивать движение по крайней правой полосе.
Трубы будут восстанавливать методом санации — через колодец в трубу вводится рукав, пропитанный специальным полимерным составом. В результате внутри старой трубы образуется новое покрытие (пример на фото), по сути — новая труба. Перед этим трубу осматривают с помощью камеры и очищают её.
На эти работы «Мосводосток» выделил 46 млн рублей. Контракт с подрядчиком могут заключить уже в ноябре. Работы «на земле» (включая ремонт колодцев) займут около семи месяцев и могут начаться уже в начале следующего года.
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