Дождевую канализацию вдоль улицы Каменка капитально отремонтируют. Раскопок при этом не будет 30.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Работы будут идти между 16 и 20-м микрорайоном, на участке от корпуса 2001 до корпуса 2014 (ситуационный план на схеме). При этом раскопок не планируется, но, вероятно, будут временно ограничивать движение по крайней правой полосе.

Трубы будут восстанавливать методом санации — через колодец в трубу вводится рукав, пропитанный специальным полимерным составом. В результате внутри старой трубы образуется новое покрытие (пример на фото), по сути — новая труба. Перед этим трубу осматривают с помощью камеры и очищают её.

На эти работы «Мосводосток» выделил 46 млн рублей. Контракт с подрядчиком могут заключить уже в ноябре. Работы «на земле» (включая ремонт колодцев) займут около семи месяцев и могут начаться уже в начале следующего года.

Читайте также
Лужа есть, но чиновники её не видят. Как решать коммунальные проблемы, если они постоянно возникают, но быстро исчезают
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 20, микрорайон 16, улица каменка, подтопления и лужи
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
ГИБДД сообщает о значительном росте числа ДТП. Там это связывают с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» — 4 ноября в КЦ «Зеленоград» Реклама
Фирсановский мост снова частично перекроют на четыре месяца для завершения ремонта Новости
Большой фестиваль мультфильмов — 5 ноября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» Реклама
Новостройки в Крюково — лидеры по росту цен в Москве. Цены растут, а предложение пока не увеличивается Новости
Мюзикл-шоу: Две легенды! Чикаго и Mamma Mia — 5 ноября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Дождевую канализацию вдоль улицы Каменка капитально отремонтируют. Раскопок при этом не будет Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Студенческий билет с запрещенной символикой на обложке показал студент МИЭТа на проходной. Суд арестовал его и заодно оштрафовал за прежние проукраинские высказывания Новости
Врач аллерголог-иммунолог Такунова Светлана Витольдовна приглашает на приём в современных медцентрах «Никор-мед» Реклама
В этот день 114 лет назад родился Александр Шокин, в честь которого названа площадь в Зеленограде и благодаря которому наш город в принципе стал таким, как мы его знаем Истории
До станции Крюково будет следовать часть областных автобусов маршрута 437 «Клин—метро Водный стадион». Изменения произошли внезапно Новости
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
На автобусные маршруты 11 и 19 выпустят три дополнительных машины Новости
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне Новости
Спорткомплекс с бассейнами возле 23-го микрорайона откроют в начале 2025 года Новости
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
Оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье в магазинах «Я Сама» Реклама
Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом» Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Супермаркет «Лента» в Савёлкинском проезде закроется в ноябре Новости
В Зеленограде перестали красть из квартир. Зато крадут с банковских счетов, на улицах, в автобусах и подъездах Новости
Кондитер отпекла более 2000 тортов: уникальные дизайны, бережная доставка, безопасность и свежесть Реклама
Изменение расписания электричек МТППК с 30 октября по 1 ноября Новости
Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец Реклама
Зал бракосочетаний в зеленоградском ЗАГСе закроют на ремонт на пять месяцев Новости
Дополнительные автобусы могут выпустить на маршрут e41 после облав на безбилетников (но это не точно) Новости
Развязку через железную дорогу в Малино планируют построить в 2029 году. В бюджете на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей Новости
На месте нелегальных свалок на окраине Зеленограда поставили камеры, чтобы вычислить нарушителей Новости
Школа развития интеллекта iq 007 предлагает уникальный тест-драйв — оценить способности и прокачать пять разных направлений Реклама
Шестой фармацевтический завод построят в промзоне Алабушево. На производство потребуется 1100 человек Новости
Делай правильный выбор вместе с Sura Sushi Реклама
Облаву на безбилетников устроили в Ховрино Новости
«Жилищник» начал рассылать смс должникам за «коммуналку». Откуда у него личные телефоны, непонятно Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру