До МЦД Крюково будут ехать рейсы автобуса 437 отправлением из Клина в 5:20, 6:00, 6:40, 7:20, 8:10, 9:05, 16:10, 17:00, 17:50, 18:50, 19:40, 20:30.
В обратном направлении будут отправляться от МЦД Крюково (с площадки отправления маршрутов 390, 476, 493) в 6:30, 7:10, 7:50, 8:30, 9:20, 10:15, 17:20, 18:10, 19:00, 20:00, 20:50, 21:40.
Остальные рейсы согласно расписанию будут ехать до метро «Водный стадион» без изменений. Обычный маршрут 437-го автобус проходит по Ленинградскому шоссе с остановкой «Монумент» возле Зеленограда (1-й микрорайон).
Изменения на маршруте вступают в силу сегодня (в субботу, 28 октября) и произошли внезапно. На сайте областного министерства транспорта новость появилась накануне поздно вечером. На сайте администрации Клина новость сопровождается панической припиской «срочно» с четырьмя восклицательными знаками.
Похоже, теперь жителям области придется платить больше за поездку в Москву. Если раньше они оплачивали проезд на 437-м автобусе плюс поездка на метро (54 рубля), то теперь - проезд на 437-м плюс поездка на МЦД из зоны пригород (71 рубль).
После запуска МЦД-3, областные власти несколько раз пытались перевести маршруты до Москвы к ближайшей станции МЦД, но после недовольства пассажиров отменяли своё решение. Теперь получилось так — в час пик автобус ездит до МЦД, а в остальное время — по прежнему маршруту.
Что будет дальше с 437-м маршрутом - сохранится ли он в таком разделенном виде или рейсы до "Водного стадиона" будут постепенно упразднены, неизвестно.