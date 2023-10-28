До станции Крюково будет следовать часть областных автобусов маршрута 437 «Клин—метро Водный стадион». Изменения произошли внезапно 28.10.2023 ZELENOGRAD.RU

До МЦД Крюково будут ехать рейсы автобуса 437 отправлением из Клина в 5:20, 6:00, 6:40, 7:20, 8:10, 9:05, 16:10, 17:00, 17:50, 18:50, 19:40, 20:30.

В обратном направлении будут отправляться от МЦД Крюково (с площадки отправления маршрутов 390, 476, 493) в 6:30, 7:10, 7:50, 8:30, 9:20, 10:15, 17:20, 18:10, 19:00, 20:00, 20:50, 21:40.

Остальные рейсы согласно расписанию будут ехать до метро «Водный стадион» без изменений. Обычный маршрут 437-го автобус проходит по Ленинградскому шоссе с остановкой «Монумент» возле Зеленограда (1-й микрорайон).

Изменения на маршруте вступают в силу сегодня (в субботу, 28 октября) и произошли внезапно. На сайте областного министерства транспорта новость появилась накануне поздно вечером. На сайте администрации Клина новость сопровождается панической припиской «срочно» с четырьмя восклицательными знаками.

Похоже, теперь жителям области придется платить больше за поездку в Москву. Если раньше они оплачивали проезд на 437-м автобусе плюс поездка на метро (54 рубля), то теперь - проезд на 437-м плюс поездка на МЦД из зоны пригород (71 рубль).

После запуска МЦД-3, областные власти несколько раз пытались перевести маршруты до Москвы к ближайшей станции МЦД, но после недовольства пассажиров отменяли своё решение. Теперь получилось так — в час пик автобус ездит до МЦД, а в остальное время — по прежнему маршруту.

Что будет дальше с 437-м маршрутом - сохранится ли он в таком разделенном виде или рейсы до "Водного стадиона" будут постепенно упразднены, неизвестно.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автобусы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В этот день 114 лет назад родился Александр Шокин, в честь которого названа площадь в Зеленограде и благодаря которому наш город в принципе стал таким, как мы его знаем Истории
До станции Крюково будет следовать часть областных автобусов маршрута 437 «Клин—метро Водный стадион». Изменения произошли внезапно Новости
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
На автобусные маршруты 11 и 19 выпустят три дополнительных машины Новости
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне Новости
Спорткомплекс с бассейнами возле 23-го микрорайона откроют в начале 2025 года Новости
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
Оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье в магазинах «Я Сама» Реклама
Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом» Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Супермаркет «Лента» в Савёлкинском проезде закроется в ноябре Новости
В Зеленограде перестали красть из квартир. Зато крадут с банковских счетов, на улицах, в автобусах и подъездах Новости
Кондитер отпекла более 2000 тортов: уникальные дизайны, бережная доставка, безопасность и свежесть Реклама
Изменение расписания электричек МТППК с 30 октября по 1 ноября Новости
Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец Реклама
Зал бракосочетаний в зеленоградском ЗАГСе закроют на ремонт на пять месяцев Новости
Дополнительные автобусы могут выпустить на маршрут e41 после облав на безбилетников (но это не точно) Новости
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» — 4 ноября в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте нелегальных свалок на окраине Зеленограда поставили камеры, чтобы вычислить нарушителей Новости
Школа развития интеллекта iq 007 предлагает уникальный тест-драйв — оценить способности и прокачать пять разных направлений Реклама
Развязку через железную дорогу в Малино планируют построить в 2029 году. В бюджете на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей Новости
Делай правильный выбор вместе с Sura Sushi Реклама
Облаву на безбилетников устроили в Ховрино Новости
«Жилищник» начал рассылать смс должникам за «коммуналку». Откуда у него личные телефоны, непонятно Новости
Шестой фармацевтический завод построят в промзоне Алабушево. На производство потребуется 1100 человек Новости
Водителей зеленоградских автобусов предупредили об эксперименте с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Шиномонтаж со скидкой до 90% на сайте ЗелКупон Реклама
Школы резко усилили агитацию за прививки от гриппа. Но нужного результата не получилось Истории
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Перехватывающие парковки возле станции Крюково появились на карте Новости
Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» — 29 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
За уборку мусорной свалки в Зеленограде из бюджета заплатят миллион рублей. Возможно, не в последний раз — полиция не стала искать нарушителей Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Открытие станции Рижская на МЦД-3 откладывается на всё более поздние сроки. В приоритете другие диаметры и вокзал для ВСМ Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру