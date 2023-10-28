Похоже, теперь жителям области придется платить больше за поездку в Москву. Если раньше они оплачивали проезд на 437-м автобусе плюс поездка на метро (54 рубля), то теперь - проезд на 437-м плюс поездка на МЦД из зоны пригород (71 рубль).

После запуска МЦД-3, областные власти несколько раз пытались перевести маршруты до Москвы к ближайшей станции МЦД, но после недовольства пассажиров отменяли своё решение. Теперь получилось так — в час пик автобус ездит до МЦД, а в остальное время — по прежнему маршруту.

Что будет дальше с 437-м маршрутом - сохранится ли он в таком разделенном виде или рейсы до "Водного стадиона" будут постепенно упразднены, неизвестно.