Экспозиция, в которую вошли сорок городских пейзажей, предлагает взглянуть на город через призму творчества двух зеленоградских художников — Вадима Павлинова и Ксении Олейник. Узнаваемые места нашего города стали объектом вдохновения для разноплановых художников двух поколений, с разницей в возрасте более 50 лет.
Вадим Павлинов, приехав жить в Зеленоград, стал признанным летописцем роста и развития любимого города. На новой его работе — вокзал МЦД в Крюково.
Ксения Олейник — коренная зеленоградка. Выразительные архитектурные решения родного города стали для нее одним из основных источников идей и вдохновения. Она преподает в зеленоградской Детской художественной школе №9
Выставка состоялась благодаря участию депутата Мосгордумы от Зеленограда Андрею Титову. Куратор выставки от Союза художников Зеленограда — фотохудожник Сергей Светлов. Выставка будет работать до 26 октября.
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