Экспозиция, в которую вошли сорок городских пейзажей, предлагает взглянуть на город через призму творчества двух зеленоградских художников — Вадима Павлинова и Ксении Олейник. Узнаваемые места нашего города стали объектом вдохновения для разноплановых художников двух поколений, с разницей в возрасте более 50 лет.