«Жилищник» ищет дворников — обещает платить от 60 тысяч на руки 18.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Объявления о вакансиях сотрудников для уборки придомовых территорий появились на подъездах домов. Условия такие:

  • зарплата от 60 тысяч в месяц (мы уточняли — это на руки)
  • выплата два раза в месяц
  • полный рабочий день 6/1
  • оформление по ТК
  • возврат налогового вычета на патент

Судя по объявлению, дворники нужны во всех районах. Вот контакты для трудоустройства:

  • Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) 8-925-020-03-74, 8-925-020-13-06
  • Савелки (3, 5-7 микрорайоны) 8-925-907-85-33, 8-925-907-87-06
  • Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) 8-905-532-13-39, 8-977-368-24-48
  • Силино (10-12 микрорайоны) 8-915-314-71-61, 8-925-943-20-75
  • Крюково (14-23 микрорайоны) 8-499-717-81-66, 8-915-127-33-02

С набором дворников для зимней уборки у «Жилищника» проблемы каждый год. В этом году для нормальной уборки нужно 725 человек — это на 73 человека больше, чем нужно было в прошлом году. Штат дворников должен быть укомплектован к 1 ноября

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Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, жилищник
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