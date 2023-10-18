В начале зимы 2022 зеленоградским дворам не хватило полторы сотни дворников
Объявления о вакансиях сотрудников для уборки придомовых территорий появились на подъездах домов. Условия такие:
- зарплата от 60 тысяч в месяц (мы уточняли — это на руки)
- выплата два раза в месяц
- полный рабочий день 6/1
- оформление по ТК
- возврат налогового вычета на патент
Судя по объявлению, дворники нужны во всех районах. Вот контакты для трудоустройства:
- Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) 8-925-020-03-74, 8-925-020-13-06
- Савелки (3, 5-7 микрорайоны) 8-925-907-85-33, 8-925-907-87-06
- Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) 8-905-532-13-39, 8-977-368-24-48
- Силино (10-12 микрорайоны) 8-915-314-71-61, 8-925-943-20-75
- Крюково (14-23 микрорайоны) 8-499-717-81-66, 8-915-127-33-02
С набором дворников для зимней уборки у «Жилищника» проблемы каждый год. В этом году для нормальной уборки нужно 725 человек — это на 73 человека больше, чем нужно было в прошлом году. Штат дворников должен быть укомплектован к 1 ноября
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