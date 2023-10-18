Объявления о вакансиях сотрудников для уборки придомовых территорий появились на подъездах домов. Условия такие:

зарплата от 60 тысяч в месяц (мы уточняли — это на руки)

выплата два раза в месяц

полный рабочий день 6/1

оформление по ТК

возврат налогового вычета на патент

Судя по объявлению, дворники нужны во всех районах. Вот контакты для трудоустройства:

Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) 8-925-020-03-74, 8-925-020-13-06

Савелки (3, 5-7 микрорайоны) 8-925-907-85-33, 8-925-907-87-06

Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) 8-905-532-13-39, 8-977-368-24-48

Силино (10-12 микрорайоны) 8-915-314-71-61, 8-925-943-20-75

Крюково (14-23 микрорайоны) 8-499-717-81-66, 8-915-127-33-02

С набором дворников для зимней уборки у «Жилищника» проблемы каждый год. В этом году для нормальной уборки нужно 725 человек — это на 73 человека больше, чем нужно было в прошлом году. Штат дворников должен быть укомплектован к 1 ноября