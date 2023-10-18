Автомобили с камерами с искусственным интеллектом для контроля чистоты начали работать в Московской области год назад. За это время они выявили более 130 тысяч дефектов в содержании территорий: зимой ИИ обращал внимание на снежные навалы (14 тысяч дефектов), а летом на стертую дорожную разметку (15 тысяч). Через полгода тестирования системы, нейросеть смогла формировать штрафы по упрощенной системе, выписав 2,5 тысячи постановлений об административном нарушении на сумму более ста миллионов рублей. Система увеличила скорость инспектирования в 18 раз, а также помогла снизить количество повторных замечаний на 60%. Срок направления постановлений снизился с 45 суток до двух часов — они отправляются нарушителям в автоматическом режиме. В результате число обращений жителей снизилось на 40%.

Сейчас в распоряжении ГУСТ шесть таких автомобилей, до конца года закупят ещё шесть. А если искусственный интеллект до вас пока не доехал, звоните на горячую линию ГУСТ: 8-498-602-83-49