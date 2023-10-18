За вывозом мусора в Андреевке будет следить камера с искусственным интеллектом 18.10.2023 ZELENOGRAD.RU

На неубранный мусор у дома 43к1 по улице Староандреевская пожаловался местный житель. На помощь выдвинулось Главное управление содержания территорий Московской области (ГУСТ).

Мусорные навалы крупногабаритного и бытового мусора оперативно убрали, а также организовали дежурство мобильного комплекса с искусственным интеллектом, камеры которого будут следить за уборкой и теми, кто сбрасывает мусор в неположенных местах, сообщили в управлении.

Автомобили с камерами с искусственным интеллектом для контроля чистоты начали работать в Московской области год назад. За это время они выявили более 130 тысяч дефектов в содержании территорий: зимой ИИ обращал внимание на снежные навалы (14 тысяч дефектов), а летом на стертую дорожную разметку (15 тысяч). Через полгода тестирования системы, нейросеть смогла формировать штрафы по упрощенной системе, выписав 2,5 тысячи постановлений об административном нарушении на сумму более ста миллионов рублей. Система увеличила скорость инспектирования в 18 раз, а также помогла снизить количество повторных замечаний на 60%. Срок направления постановлений снизился с 45 суток до двух часов — они отправляются нарушителям в автоматическом режиме. В результате число обращений жителей снизилось на 40%.

Сейчас в распоряжении ГУСТ шесть таких автомобилей, до конца года закупят ещё шесть. А если искусственный интеллект до вас пока не доехал, звоните на горячую линию ГУСТ: 8-498-602-83-49

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, поселок андреевка, контейнерные площадки для мусора
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