В этот раз «Жилищник» вывел воду в помещение для консьержа соседнего подъезда. Вот только сам подъезд оказался закрыт кодовым замком. «Код на объявлении на входе в ваш подъезд», сказали в «Жилищнике» людям, которые почти сутки сидели без воды. Но это оказалось неправдой — на объявлении кода не было. Появилась другая версия: «Код на объявлении внутри вашего подъезда» — это тоже оказалось неправдой. Убедившись, что все объявления бесполезны, «Жилищник» сдался и сообщил код в личных сообщениях. А на следующее утро включили воду.

Но проблема с бесполезными объявлениями «Жилищника» в 4-м районе никуда не делась. Например, сегодня объявление об отключении горячей воды и отопления в 410-м корпусе появилось на подъезде уже после отключения. То есть, чтобы узнать о происходящем в доме, надо спуститься на улицу и поискать объявление.

«Жилищник» годами не может наладить нормальное информирование о плановых и аварийных отключениях воды, отопления, электричества. Несколько лет назад «Зеленоград.ру» предлагал руководству «Жилищника» использовать для этого наши информационные каналы (в том числе, по микрорайонам), но директор тогда отказался. Наше предложение всё ещё в силе, Адсалам Абдулкаримович, обращайтесь.