Похоже, в управе рассматривают службу в армии, как удачную возможность избавиться от хулигана. Глава управы даже формулирует это так: «Благодаря тому, что недавно стартовала новая призывная компания, теперь он отправится служить». Но что делать с теми, кого поймали, когда призывной кампании нет, или с теми, кто не уклоняется от службы?

Из всех возможных наказаний за мелкое хулиганство выбрано самое мягкое — штраф 500 рублей. При том, что наказание по этой статье — до 15 суток ареста. Какого граффитчика может остановить штраф в 500 рублей, непонятно.

При этом есть и другие статьи, по которым их можно привлекать. Например, по уголовной статье за вандализм — уже с 14 лет. Отличие вандализма от хулиганства, как разъясняют в полиции, как раз и состоит в том, что действия вандалов направлены в первую очередь на порчу имущества. То есть хулиганство носит открытый, показной характер, а вандализм предполагает совершение преступления незаметно.