Небольшой торговый центр построят на улице 1 Мая 03.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Участок в 19-м микрорайоне недалеко от станции Крюково выставят на торги под строительство ТЦ площадью около двух тысяч квадратных метров. Это будет небольшое здание, скорее всего, двухэтажное.

Инвестору предоставят для строительства участок площадью 2300 квадратных метров, сообщили в департаменте городского имущества. С ним заключат договор аренды на четыре года и 10 месяцев. Когда торговый центр построят, введут в эксплуатацию и оформят в собственность, инвестор сможет приобрести участок по исключительному праву.

Где точно расположен участок под застройку, непонятно. В проектных изображениях реновации 19-го микрорайона есть участок под торговлю — на пересечении улиц 1 Мая и Летчицы Тарасовой, ближе к 20-му микрорайону. Возможно, о нём и идёт речь: в сообщении мэрии отмечается, что участок «находится рядом с двумя микрорайонами с многоэтажной застройкой».

Также общественная застройка планировалась между домами 2 и 4, которые снесут, а на их месте построят многоэтажные дома. На схеме изображалось 3-этажное здание, но с назначением «объект культуры».

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Метки:
микрорайон 19, улица 1 мая
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