Разобрались, какой из двух московских музеев транспорта огородил площадку в Зеленограде для своей техники 02.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Об открытии возле пустующей автобусной станции у платформы Алабушево музея «Московский транспорт» сообщили в префектуре. Из-за этого даже перенесли остановки автобусов 3 и 24. Оказалось, что в Москве есть два муниципальных музея с практически неразличимым названием. Выяснили, что за музей будет в Зеленограде, что будут показывать, и как он будет работать.

Музей «Московский транспорт»

В исторических ангарах на Рогожском Валу с 2021 года работает музей «Московский транспорт». Там представлена выставка «Моторы войны» — экспозиция колесной военной техники. Сам музей — в ведении «Мосгортранса». А комплекс зданий, где находится выставка, в прошлом году продан частной компании за 600 миллионов рублей (покупатель владеет, в частности, рынками «Фуд Сити» и «Садовод», ТЦ «Европейский», гастромаркетом «Депо»). Но выставка «Моторы войны» (на фото) в проданном ангаре пока работает.

Вот этот музей и планирует устроить выставочную площадку в Зеленограде. Возможно, она будет ведомственной, рассказали «Зеленоград.ру» в руководстве музея, — то есть корпоративной, только для сотрудников предприятия. Возможно, открытой для всех — этот вопрос сейчас решается. Выставлять там планируют старые автобусы, троллейбусы и подсобный транспорт. Несмотря на неопределенность со сроками и концепцией музея, площадку у платформы Алабушево и технопарка Особой экономической зоны в Алабушево уже огородили.

Более известного «Музея транспорта Москвы» в Зеленограде не будет

А есть «Музей транспорта Москвы», который раньше назывался «Московский транспорт». Он начинался в 2003 году как частный музей ретроавтомобилей и располагался в старом гаражном здании (автобазе) на улице Рогожский вал — постройка 1949-1952 годов. В 2016-м году музей перешёл к «Мосгортрансу», к старинным авто добавили ретро-автобусы, троллейбусы и спецтехнику. В 2019 музей закрылся из-за реконструкции здания, а в 2020-м перешёл в ведение департамента транспорта.

Сейчас у музея несколько выставочных площадок — на ВДНХ, Северном и Южном речном вокзалах и в метро. Постоянную экспозицию планируется открыть в 2024 году в бывшем гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, это памятник архитектуры советского авангарда, который сейчас реставрируют. Но в Зеленограде площадка этого музея пока не планируется.

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