Музей «Московский транспорт»

В исторических ангарах на Рогожском Валу с 2021 года работает музей «Московский транспорт». Там представлена выставка «Моторы войны» — экспозиция колесной военной техники. Сам музей — в ведении «Мосгортранса». А комплекс зданий, где находится выставка, в прошлом году продан частной компании за 600 миллионов рублей (покупатель владеет, в частности, рынками «Фуд Сити» и «Садовод», ТЦ «Европейский», гастромаркетом «Депо»). Но выставка «Моторы войны» (на фото) в проданном ангаре пока работает.

Вот этот музей и планирует устроить выставочную площадку в Зеленограде. Возможно, она будет ведомственной, рассказали «Зеленоград.ру» в руководстве музея, — то есть корпоративной, только для сотрудников предприятия. Возможно, открытой для всех — этот вопрос сейчас решается. Выставлять там планируют старые автобусы, троллейбусы и подсобный транспорт. Несмотря на неопределенность со сроками и концепцией музея, площадку у платформы Алабушево и технопарка Особой экономической зоны в Алабушево уже огородили.