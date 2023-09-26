Об этом сообщили в префектуре со ссылкой на «Мосгортранс» в ведении которого находится этот музей. Раньше он располагался на Рогожском валу, но четыре года назад был закрыт в связи с переездом на новую территорию. При этом ещё в прошлом году о Зеленограде речь не шла — музей должны были открыть в бывшем гараже Мельникова на Новорязанской улице.

Но, возможно, одной из площадок музея станет Зеленоград. А именно — пустующая автобусная станция «Алабушево» по адресу Проектируемый проезд 684, дом 10. Для этого там уже сдвинули остановки маршрутов 3 и 24. А у прежней остановки, на большой отстойной площадке, появилась огороженная территория со старым автотранспортом. Сейчас здесь замечены старые ЛиАЗы, новый на вид НефАЗ, грузовик и маршрутка. Также там видели экскурсионные электробусы.

Когда откроется музей, как будет храниться техника, перенесут ли в Зеленоград прежнюю экспозицию, неизвестно. «Зеленоград.ру» отправил запрос в «Мосгортранс».

Также непонятно, как это повлияет на использование большой автобусной станции — её построили почти 11 лет назад, но с тех пор толком не использовали. Изначально станцию строили, чтобы связать автобусным сообщением Зеленоград и площадку «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ). Также обсуждали перевод в Алабушево ряда областных автобусов, приезжающих в Зеленоград, чтобы разгрузить Крюково. Но может быть, что с открытием МЦД в Крюково, планы на использование Алабушево, как транспортного узла, поменялись.