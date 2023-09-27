Для спорткомплекса него уже подобран земельный участок, а областное министерство спорта включает этот объект в госпрограмму по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов на 2025-2026 годы, рассказал глава Солнечногорского округа Константин Михальков.

При этом параллельно для строительства спорткомплекса на этом участке ищут частного инвестора — так спортобъект в Голубом может появиться раньше. Правда, найти этот спортивный объект на областном инвестпортале не удалось — у единственного участка в Голубом (рядом с домом 18 по Трехсвятской улице) назначение — объекты торговли. Что именно за участок, выясняем в солнечногорской администрации.