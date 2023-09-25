Это результат полицейских «профилактических мероприятий», в ходе которых полиция составляла административные материалы за нарушение ПДД, а сотрудники прокатных компаний проверяли аккаунты «на подлинность» (что бы это ни значило). В результате заблокировали 12 аккаунтов, часть из которых была оформлен на несовершеннолетних.

Двенадцать лучше, чем ничего, но очевидно, что пользователей прокатных самокатов, нарушающих ПДД в разы больше. Причем значительная часть из них — несовершеннолетние.