Сценография Кирилла Данилова для спектакля по пьесе Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» представлена в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации» на премии «Золотой Трезини», которая ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.

Пока жюри выносит свой вердикт, на сайте премии проходит народное голосование, которое определит обладателя специального приза зрительских симпатий — проголосуйте за работу зеленоградца Кирилла Данилова на странице премии — для этого нужно нажать на значок «лайк» внизу страницы проекта, ввести свою почту, а потом нажать на ссылку из пришедшего письма.