Сценография Кирилла Данилова для спектакля по пьесе Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» представлена в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации» на премии «Золотой Трезини», которая ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.
Пока жюри выносит свой вердикт, на сайте премии проходит народное голосование, которое определит обладателя специального приза зрительских симпатий — проголосуйте за работу зеленоградца Кирилла Данилова на странице премии — для этого нужно нажать на значок «лайк» внизу страницы проекта, ввести свою почту, а потом нажать на ссылку из пришедшего письма.
Сценография Кирилла Данилова лишена бытовых подробностей: масштабная вращающаяся конструкция увлекает зрителя в атмосферу волшебного сада, где на ветвях красуются светящиеся благодаря встроенной подсветке наливные яблоки, а из каждого дерева будто по волшебству появляются герои Островского, удивительно напоминающие персонажей русских народных сказок, пишут на сайте премии.
Декорация Данилова — сама как сказочный артефакт — оживает, поворачиваясь к зрителю то одной стороной, то другой; могучие стволы деревьев распахиваются, словно двери-порталы; красные яблоки то загораются, то потухают, усиливая драматический и магический эффект.
Ближайшая дата, когда спектакль можно посмотреть в театре — 4 октября.