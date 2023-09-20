После сальмонеллезом заражения клиента «Окисуши» в корпусе 900, Роспотребнадзор провел расследование и нашел грубые нарушения санитарных требований к общепиту. В частности:
- нет документов на производимую продукцию и сырье, нарушается температура хранения скоропортящейся продукции, холодильники не обеспечены устройствами контроля температуры
- уже готовая продукция не отвечала требованиям по микробиологическим показателям, в пробах нашли бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о несоблюдении требований гигиены на производстве и низкой санитарной культуре персонала
- санитарное состояние помещений неудовлетворительное, уборка проводится не по правилам, на производстве есть насекомые, нет условий для соблюдения личной гигиены персонала, не проводится осмотр персонала на наличие заболеваний.
Роспотребнадзор снял с реализации почти девять килограмм «обезличенной рыбной продукции», составил протокол об административном нарушении и о временном запрете деятельности. Предприятие опечатано, материалы оправили в суд. 5 сентября суд приостановил деятельность «Окисуши» (ИП Чолпонбаева Р.Б.) на 70 суток.
Последние отзывы на «Яндексе» плохие: «рыба подозрительно мутного цвета, запах тухлятины от еды и самих коробок, куча риса, который явно готовить не умеют (он просто сухой), даже курица в ролле на вкус ужасная, я после одной съеденной штуки уже дичайше боюсь кишечную палочку получить», «Суши вонючие до ужаса, вкус кислой тухлятины, соевый соус на вкус, как горчица с лимоном, фу».
Ещё один пункт самовывоза «Окисуши» в Зеленограде находится в корпусе 1549. По свидетельствам местных жителей этот пункт сейчас тоже закрыт