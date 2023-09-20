После сальмонеллезом заражения клиента «Окисуши» в корпусе 900, Роспотребнадзор провел расследование и нашел грубые нарушения санитарных требований к общепиту. В частности:

нет документов на производимую продукцию и сырье, нарушается температура хранения скоропортящейся продукции, холодильники не обеспечены устройствами контроля температуры

уже готовая продукция не отвечала требованиям по микробиологическим показателям, в пробах нашли бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о несоблюдении требований гигиены на производстве и низкой санитарной культуре персонала

санитарное состояние помещений неудовлетворительное, уборка проводится не по правилам, на производстве есть насекомые, нет условий для соблюдения личной гигиены персонала, не проводится осмотр персонала на наличие заболеваний.

Роспотребнадзор снял с реализации почти девять килограмм «обезличенной рыбной продукции», составил протокол об административном нарушении и о временном запрете деятельности. Предприятие опечатано, материалы оправили в суд. 5 сентября суд приостановил деятельность «Окисуши» (ИП Чолпонбаева Р.Б.) на 70 суток.

Последние отзывы на «Яндексе» плохие: «рыба подозрительно мутного цвета, запах тухлятины от еды и самих коробок, куча риса, который явно готовить не умеют (он просто сухой), даже курица в ролле на вкус ужасная, я после одной съеденной штуки уже дичайше боюсь кишечную палочку получить», «Суши вонючие до ужаса, вкус кислой тухлятины, соевый соус на вкус, как горчица с лимоном, фу».

Ещё один пункт самовывоза «Окисуши» в Зеленограде находится в корпусе 1549. По свидетельствам местных жителей этот пункт сейчас тоже закрыт