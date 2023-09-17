Перечень жилых домов, где в 2024—2025 и 2026 годах проведут разные капитальные работы или заменят лифты, сформирован московским фондом капремонта. Это предварительные адреса — их список может быть изменён и дополнен.
2024 год
- Площадь Юности, дом 4. Ремонт канализации (стояки), дымоудаления и противопожарной автоматики, пожарного водопровода, крыши
- Площадь Юности, дом 5. Ремонт канализации (стояки), дымоудаления и противопожарной автоматики, восстановительный ремонт подъездов
- Корпус 145. Ремонт канализации (стояки), теплоснабжения (стояки), восстановительный ремонт подъездов
- Корпус 200Б. Ремонт канализации (стояки)
- Корпус 349. Ремонт холодного водоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 902А. Ремонт крыши
- Корпус 1102. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1113. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1114. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1116. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1126. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1135. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1401. Ремонт крыши
- Корпус 1403. Ремонт крыши
- Корпус 1431. Ремонт крыши
- Корпус 1471. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт крыши
- Корпус 1619. Ремонт крыши.
2025 год
- Площадь Юности, дом 3. Ремонт дымоудаления и противопожарной автоматики, пожарного водопровода, крыши, внутреннего водостока
- Корпус 146. Ремонт канализации (стояки), теплоснабжения (стояки); восстановительный ремонт подъездов
- Корпус 147. Ремонт холодного водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (стояки), канализации (стояки), теплоснабжения (стояки), восстановительный ремонт подъездов
- Корпус 148. Ремонт холодного водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (стояки), канализации (стояки), теплоснабжения (стояки), восстановительный ремонт подъездов
- Корпус 153. Ремонт холодного водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (стояки), канализации (стояки), теплоснабжения (стояки), восстановительный ремонт подъездов
- Корпус 232. Ремонт холодного водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (стояки), канализации (стояки), теплоснабжения (стояки), ремонт фасада и фундамента
- Корпус 1101. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1118. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1129. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1133. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1134. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1136. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт крыши
- Корпус 1407. Ремонт крыши
- Корпус 1466. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт крыши
- Корпус 1553. Ремонт крыши
- Корпус 1601. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали).
2026 год
- Корпус 423. Ремонт холодного водоснабжения (стояки и разводящие магистрали), канализации (стояки, выпуски и сборные трубопроводы)
- Корпус 425. Ремонт канализации (выпуски и сборные трубопроводы), внутреннего водостока
- Корпус 427. Ремонт канализации (выпуски и сборные трубопроводы), внутреннего водостока
- Корпус 428. Ремонт канализации (выпуски и сборные трубопроводы), внутреннего водостока
- Корпус 429. Ремонт канализации (выпуски и сборные трубопроводы), внутреннего водостока
- Корпус 435. Ремонт холодного водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (стояки), теплоснабжения (стояки)
- Корпус 445. Ремонт внутреннего водостока, восстановительный ремонт подъездов
- Корпус 802. Ремонт канализации (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт крыши
- Корпус 803. Ремонт крыши
- Корпус 1103. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1121. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1131. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1132. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1402. Ремонт крыши
- Корпус 1414. Ремонт крыши
- Корпус 1422. Ремонт крыши
- Корпус 1441. Ремонт крыши
- Корпус 1449. Ремонт крыши
- Корпус 1450. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1451. Ремонт крыши
- Корпус 1459. Ремонт крыши
- Корпус 1521. Ремонт горячего водоснабжения (разводящие магистрали)
- Корпус 1607. Ремонт крыши
- Корпус 1614. Ремонт крыши
- Корпус 1623. Ремонт крыши
Если корпус значится в списках двух или трех лет, это значит, что лифты в доме будут менять постепенно — в одних подъездах в 2024-м, в других в 2025-м, в третьих в 2026-м. Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора.
2024 год
Корпуса 160, 161, 162, 164, 165, 219, 339а, 339Б, 352, 454, 455, 511, 512, 513, 515, 516, 527, 801, 803, 810, 811, 834В, 901, 903, 918, 1130, 1639, 1801А, 1801Б.
2025 год
площадь Юности, дома 3, 4, корпуса 158, 160, 162, 166, 238, 356, 401, 402, 406, 407, 427, 429, 457, 458, 469, Березовая аллея, дома 1, 2, 3, 6А, корпуса 811, 812, 813, 815, 820, 824, 833, 839, 854.
2026 год
корпуса 105, 160, 161, 162, 158, 357, 358, 410, 435, 436, 438, 439, 458, 469, Березовая аллея, дома 1, 2, 3, корпуса 501, 503, 512, 513, 516, 518, 526, 624, 627, 704,706, 707, 708, 709, 710, 801, 807, 808, 811, 812, 824, 833, 840, 901, 902, 903, 904, 908, 917, 918, 919, 920, 921, 924, 929, 1130, 1539, 1804А, 1804Б.