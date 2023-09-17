Замена лифтов

Если корпус значится в списках двух или трех лет, это значит, что лифты в доме будут менять постепенно — в одних подъездах в 2024-м, в других в 2025-м, в третьих в 2026-м. Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора.

2024 год

Корпуса 160, 161, 162, 164, 165, 219, 339а, 339Б, 352, 454, 455, 511, 512, 513, 515, 516, 527, 801, 803, 810, 811, 834В, 901, 903, 918, 1130, 1639, 1801А, 1801Б.

2025 год

площадь Юности, дома 3, 4, корпуса 158, 160, 162, 166, 238, 356, 401, 402, 406, 407, 427, 429, 457, 458, 469, Березовая аллея, дома 1, 2, 3, 6А, корпуса 811, 812, 813, 815, 820, 824, 833, 839, 854.

2026 год

корпуса 105, 160, 161, 162, 158, 357, 358, 410, 435, 436, 438, 439, 458, 469, Березовая аллея, дома 1, 2, 3, корпуса 501, 503, 512, 513, 516, 518, 526, 624, 627, 704,706, 707, 708, 709, 710, 801, 807, 808, 811, 812, 824, 833, 840, 901, 902, 903, 904, 908, 917, 918, 919, 920, 921, 924, 929, 1130, 1539, 1804А, 1804Б.