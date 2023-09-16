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В зеленоградском здравоохранении — новый начальник. Главврачом горбольницы назначен Алексей Погонин 16.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Главным врачом городской клинической больницы им.Кончаловского (в структуре которой стационар, взрослые поликлиники, детская больница и роддом) назначен 47-летний Алексей Погонин. Информация об этом появилась вчера на сайте больницы.

Главврач — должность административная, и последние двадцать с лишним лет Погонин как раз занимался организацией здравоохранения. Сначала в больнице Красноярска, потом в управлении здравоохранения Южного округа Москвы, затем в департаменте здравоохранения, где дослужился до заместителя руководителя. После этого Погонина назначили главврачом больницы №50 им. Спасокукоцкого в Тимирязевском районе Москвы.

При этом, на момент написания новости, на сайте департамента здравоохранения Погонин значится одновременно главврачом двух больниц — Кончаловского и Спасокукоцкого. Возможно, просто не успели обновить информацию. А может быть это связано с давно циркулирующими слухами о закрытии 50-й больницы.

С чем связано назначение нового руководителя в зеленоградскую горбольницу, какие задачи стоят перед ним, что не так с прежним, неизвестно. Эта информация не афишируется. Перестановки в руководстве важнейшего для города учреждения и сейчас, и прежде происходят совершенно непублично.

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Метки:
больница, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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