Об этом сообщили в рассылке пациентам, прикрепленным к этой поликлинике. «Здание целиком преобразилось. Стало больше удобных и открытых пространств, интерьеры оформлены в единой цветовой гамме, появилась интуитивно понятная навигация, в кабинетах и коридорах новая удобная мебель, открылся буфет, появилось новое высокотехнологичное оборудование», — сказано в письме, подписанным заведующим филиалом Кириллом Мальцевым. Впрочем, это типовой текст, который рассылают пациентам всех поликлиник.

По словам Мальцева, самые посещаемые кабинеты расположены на первом этаже: дежурный врач, кабинет забора анализов и выписка рецептов. Также здесь буфет и аптека (можно получить лекарства по страховому полису или QR-коду). Для маломобильных граждан работают подъемник и два лифта.

На 2-м этаже терапевтическое отделение и кабинет врача-методиста, который направляет пациентов на медико-социальную экспертизу

На 3-м — консультативно-диагностическое отделение

На 4-м — рентген, маммография, отделение медицинской профилактики и кабинеты вакцинации

На 5-м — отделение медицинской реабилитации

На 6-м — кабинеты унифицированного приема для консультаций врачей-специалистов

На 7-м — администрация поликлиники

С открытием этой поликлиники произошел неприятный казус. Сначала объявили о «праздничном открытии» 8 сентября, а затем оказалось, что ремонт ещё не завершен и в этот день провели только «ознакомительные экскурсии».