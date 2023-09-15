Об этом сообщили в рассылке пациентам, прикрепленным к этой поликлинике. «Здание целиком преобразилось. Стало больше удобных и открытых пространств, интерьеры оформлены в единой цветовой гамме, появилась интуитивно понятная навигация, в кабинетах и коридорах новая удобная мебель, открылся буфет, появилось новое высокотехнологичное оборудование», — сказано в письме, подписанным заведующим филиалом Кириллом Мальцевым. Впрочем, это типовой текст, который рассылают пациентам всех поликлиник.
По словам Мальцева, самые посещаемые кабинеты расположены на первом этаже: дежурный врач, кабинет забора анализов и выписка рецептов. Также здесь буфет и аптека (можно получить лекарства по страховому полису или QR-коду). Для маломобильных граждан работают подъемник и два лифта.
- На 2-м этаже терапевтическое отделение и кабинет врача-методиста, который направляет пациентов на медико-социальную экспертизу
- На 3-м — консультативно-диагностическое отделение
- На 4-м — рентген, маммография, отделение медицинской профилактики и кабинеты вакцинации
- На 5-м — отделение медицинской реабилитации
- На 6-м — кабинеты унифицированного приема для консультаций врачей-специалистов
- На 7-м — администрация поликлиники
С открытием этой поликлиники произошел неприятный казус. Сначала объявили о «праздничном открытии» 8 сентября, а затем оказалось, что ремонт ещё не завершен и в этот день провели только «ознакомительные экскурсии».
В департаменте здравоохранения это объяснили желанием «не мешать праздником лечебному процессу», но раньше-то поликлиники открывали для пациентов одновременно с праздником и это не мешало. Так что многие жители решили, что про открытие объявили к выборам, которые как раз начались 8-го сентября. Такое же фейковое открытие было не только в Зеленограде