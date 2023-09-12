Поставку 740 датчиков в «Термико» выполнили для самолета Superjet-100 в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем — в рамках госконтракта на комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Минпромторга и корпорации «Иркут». Результатом всех работ стало замещение на отечественные аналоги около 40 систем и агрегатов самолета.

Датчики от «Термико» — универсальная разработка, которая пригодится для любых типов самолетов и другой техники, заявляют в ОЭЗ. Разработку, испытания и отладку технологии серийного выпуска этих элементов компания вела на протяжении 30 лет. «Работу датчиков обеспечивает платиновый термочувствительный измерительный элемент. В компании его делают по собственному техпроцессу, используя исключительно отечественную платиновую проволоку», — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.