Высокоточные платиновые датчики температуры для российского ближнемагистрального пассажирского самолета Superjet-100 изготовила и поставила зеленоградская компания «Термико». Опытный образец «суперджета» с импортозамещенными комплектующими в конце августа совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. «Термико» стала одним из участников программы импортозамещения. В начале этого года производство компании переехало на площадку «Алабушево» ОЭЗ.
Поставку 740 датчиков в «Термико» выполнили для самолета Superjet-100 в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем — в рамках госконтракта на комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Минпромторга и корпорации «Иркут». Результатом всех работ стало замещение на отечественные аналоги около 40 систем и агрегатов самолета.
Датчики от «Термико» — универсальная разработка, которая пригодится для любых типов самолетов и другой техники, заявляют в ОЭЗ. Разработку, испытания и отладку технологии серийного выпуска этих элементов компания вела на протяжении 30 лет. «Работу датчиков обеспечивает платиновый термочувствительный измерительный элемент. В компании его делают по собственному техпроцессу, используя исключительно отечественную платиновую проволоку», — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Строительство собственного административно-производственного корпуса в ОЭЗ компания завершила еще в 2021 году, а в конце 2022-го получила разрешение на ввод его в эксплуатацию. Это позволило предприятию пользоваться налоговыми льготами, доступными всем резидентам, производящим свою продукцию на территории особой зоны.
Новое двухэтажное здание «Термико» площадью 2,4 тысячи кв.метров возведено на участке площадью 0,35 га, в строительство инвестировано более 154 миллионов рублей (по планам на 2014 год, эта сумма составляла 85,3 миллиона рублей, из них 70% - собственных средств компании).
В собственный комплекс зданий «Термико» перевезла своё производство и около полусотни сотрудников. Планировалось также расширение производства под новые разработки. По данным на сайте ОЭЗ, проект компании-резидента особой зоны рассчитан на 90 рабочих мест.
На сегодняшний день в «Термико» есть вакансии на позицию «сборщик чувствительных элементов» для жителей Зеленограда и ближайших окрестностей.
В особой зоне «Термико» собиралась развивать свои перспективные разработки: измерительные системы для организации учета и регулирования потребления тепловой энергии в квартирах, на промышленных предприятиях, объектах топливно-энергетического комплекса, а также аппаратуру для измерения массового расхода различных сред — газа, жидкости, нефтепродуктов и других.
«Термико» — разработчик и производитель средств измерения температуры, один из ведущих в России, сообщает ОЭЗ. Это предприятие с советскими научными традициями, основанное в 1992 году ведущими специалистами ВНИИФТРИ. Поначалу компания работала в Менделеево, затем в Зеленограде. Резидентом ОЭЗ «Термико» стала в 2014 году, в 2016 году получила разрешение на строительство завода — на тот момент его планировалось запустить в 2018 году.
В июле мэрия Москвы сообщала о других успехах компании: «Термико» поставила более 2,5 тысячи комплектов платиновых термопреобразователей для нужд ЖКХ Москвы и подготовки к зимнему отопительному сезону 2023/24. На сегодняшний день около двух третей всех приборов коммерческого учета тепла, установленных в жилом фонде Москвы, имеют в своем составе датчики от «Термико» — это единственное серийное производство таких измерительных элементов в стране, заявляли в мэрии: «Основа термопреобразователя — чувствительный измерительный элемент. В компании его делают по собственному уникальному техпроцессу из полностью отечественной платиновой проволоки».
За первое полугодие 2023 года «Термико» выпустила почти 14,8 тысячи комплектов платиновых технических разностных термометров, увеличив производство на 36%, и заработала около 73,9 миллиона рублей, что значительно превышает выручку аналогичного периода 2022 года, по данным мэрии. Компания производит более 30 видов средств измерения температуры, кроме того, её специалисты создали собственную аккредитованную метрологическую службу. Кроме столицы «Термико» поставляет свои изделия в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города.