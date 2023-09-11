Объявлены предварительные результаты голосования на выборах мэра Москвы. Сергей Собянин побеждает на них, набрав 76,39% голосов. В Зеленограде Собянин набрал чуть меньше, чем в среднем по Москве: в районах Савелки и Матушкино — 71%. В Силино и Старом Крюково — 72%, в Крюково — 75%

Всего в голосовании приняло участие 3,3 миллиона человек — явка составила 43%. Это значительно выше, чем на выборах 2013 и 2018 годов — тогда явка была 31-32%.

Дистанционное электронное голосование использовали 2,7 миллиона человек (82%), бумажными бюллетенями голосовали меньше восьми процентов. При этом и результат в бумажном и электронном голосовании, и его соотношение по сравнению с прошлыми выборами практически выровнялись — как у кандидата от действующей партии власти, так и у его главного противника из КПРФ.

Всего за Собянина проголосовало почти 2,5 миллиона избирателей. Это также значительно выше результатов прошлых выборов. В 2013-м за него проголосовали 1,2 млн голосов (тогда его основным конкурентом был Алексей Навальный), а в 2018-м — 1,6 млн. То есть почти все «новые» избиратели (которые на прошлых выборах мэра не голосовали, а сейчас голосовали) выбрали Собянина.

После объявления результатов, Сергей Собянин пообещал продолжать работу на благо столицы. Он поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал, что город станет впереди всей планеты — ещё круче и краше. «Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей», — написал Собянин и добавил, что «победа будет за нами».

На втором месте — Леонид Зюганов (КПРФ) с 8% голосов, затем Борис Чернышов (ЛДПР, 6%), Владислав Даванков (Новые люди, 5%), Дмитрий Гусев (СРЗП, 4%).