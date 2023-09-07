Громкий «взрыв», который слышали в четверг днем многие жители 8 и 9 микрорайонов был вызван, скорее всего, лопнувшей покрышкой грузовика на Солнечной аллее.

Звук был такой громкий, что у многих машин сработали сигнализации, писали люди в чатах районов. Звук локализовывали то на станции Крюково, то возле детской поликлиники.

Звук от лопнувшей покрышки, действительно, может быть слышен далеко. Например, когда летом это случилось на остановке «Московский проспект» в пятом микрорайоне, звук слышали в МЖК, третьем и шестом районах.