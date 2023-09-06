Теперь на бесплатную пересадку даётся 120 минут (а не 90, как обычно) для следующих маршрутов
- от Крюково или Фирсановской до Вешняков, Выхино или Косино
- от Ипподрома или Раменского до Ховрино, Лихоборов или Петровско-Разумовской
Но в департаменте транспорте учли не все проблемы, на которые указывают пассажиры. Ещё одна пересадка, на которой сложно успеть за 90 минут, это маршрут «Зеленоград—Авиамоторная». В приложении «Метро Москвы» написано, что пересадка там с МЦД на метро занимает две минуты, но по отзывам пассажиров — десять. Если добавить сюда около десяти минут от входа на вокзал Крюково до посадки в поезд, и саму поездку (70 минут), то бесплатной пересадки может не получиться.
Однако адекватная реакция департамента транспорта на очевидный просчет позволяет надеяться на исправление этой и других проблем с поездками на МЦД-3. Как минимум, мэрии необходимо сделать льготную пересадку жителей Зеленограда при поездках в зону пригород на городские московские автобусы, развозящие пассажиров от станции Крюково по городу. Технически это возможно.
Чтобы на эти замечания отреагировали, надо сообщить о них в департамент транспорта. Для начала стоит написать о проблеме в мэрию. Это можно сделать здесь.