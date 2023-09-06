Время бесплатной пересадки между МЦД-3 и метро увеличили после публикации «Зеленоград.ру» — раньше для некоторых маршрутов 90 минут не хватало. Но для полного счастья нужны дальнейшие изменения 06.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Теперь на бесплатную пересадку даётся 120 минут (а не 90, как обычно) для следующих маршрутов

  • от Крюково или Фирсановской до Вешняков, Выхино или Косино
  • от Ипподрома или Раменского до Ховрино, Лихоборов или Петровско-Разумовской

Но в департаменте транспорте учли не все проблемы, на которые указывают пассажиры. Ещё одна пересадка, на которой сложно успеть за 90 минут, это маршрут «Зеленоград—Авиамоторная». В приложении «Метро Москвы» написано, что пересадка там с МЦД на метро занимает две минуты, но по отзывам пассажиров — десять. Если добавить сюда около десяти минут от входа на вокзал Крюково до посадки в поезд, и саму поездку (70 минут), то бесплатной пересадки может не получиться.

Однако адекватная реакция департамента транспорта на очевидный просчет позволяет надеяться на исправление этой и других проблем с поездками на МЦД-3. Как минимум, мэрии необходимо сделать льготную пересадку жителей Зеленограда при поездках в зону пригород на городские московские автобусы, развозящие пассажиров от станции Крюково по городу. Технически это возможно.

Чтобы на эти замечания отреагировали, надо сообщить о них в департамент транспорта. Для начала стоит написать о проблеме в мэрию. Это можно сделать здесь.

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Метки:
электричка, метрополитен, мцд
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Время бесплатной пересадки между МЦД-3 и метро увеличили после публикации «Зеленоград.ру» — раньше для некоторых маршрутов 90 минут не хватало. Но для полного счастья нужны дальнейшие изменения Новости
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