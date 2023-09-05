На Ленинградского шоссе в районе пересечения с МКАДом закрыли по одной полосе в каждую сторону. Ограничение будет действовать до 4 октября. Причина — ремонтные работы, сообщили в департаменте транспорта
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