Площадку для пейнтбола и беседки для пикников снесли в пятом микрорайоне. Но клуб собирается вернуться 01.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Площадку для пейнтбола и беседки для пикников снесли на стадионе «Элион» в пятом микрорайоне. Но клуб собирается вернуться и скоро откроет большую крытую площадку для пейнтбола.

Бульдозер приехал на территорию «Форрест клуба» в среду. Это государственная инспекция по недвижимости посчитала, что участок на стадионе используется нецелевым образом — домики и беседки не подходят под спортивные объекты, хотя пейнтбольный клуб является спортивным объектом.

«Форрест клуб» находится здесь 13 лет. «Провели множество городских мероприятий, работали со всеми социальными центрами, школами, множество фестивалей сделали», рассказали «Зеленоград.ру» в клубе и пояснили, что, несмотря на снос, собираются продолжить работу.

К весне «Форрест клуб» планирует исправить недочеты, привести в порядок территорию и снова открыться с другим внешним видом.

А пока за всеми услугами, которые были в 5-м микрорайона, приглашают приходить в «Квест центр» рядом с 17-м микрорайоном — там лазертаг, квесты, батуты, а скоро будет открытие крытой пейнтбольной площадки на 1000 квадратных метров.

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Метки:
микрорайон 5, стадион элион
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