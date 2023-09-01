Площадку для пейнтбола и беседки для пикников снесли на стадионе «Элион» в пятом микрорайоне. Но клуб собирается вернуться и скоро откроет большую крытую площадку для пейнтбола.

Бульдозер приехал на территорию «Форрест клуба» в среду. Это государственная инспекция по недвижимости посчитала, что участок на стадионе используется нецелевым образом — домики и беседки не подходят под спортивные объекты, хотя пейнтбольный клуб является спортивным объектом.