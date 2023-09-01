Накануне 1 сентября школа 853 и Дворец творчества в 9 микрорайоне оказались окружены затянувшимся благоустройством 01.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Проезд и тротуары, ведущие к двум зданиям школы 853 в глубине 9 микрорайона (вдоль корпусов 914-916), перекопаны — ремонт продолжается уже давно, но почему-то приостановлен. По последним сведениям, его завершат не раньше 4 сентября. Такая же картина на гостевой парковке у Дворца творчества. По другую сторону школы (у корпуса 904) тоже идёт ремонт, к тому же 1 сентября школьную калитку там закроют «ради безопасности». Школа уже предупредила родителей, что рада видеть их на празднике, но лучше «заранее продумать маршрут и место парковки», а Дворец творчества предложил приезжать на автобусную остановку «Октябрьская» и идти от неё пешком.

Когда закончатся работы, жители с возрастающей настойчивостью пытались добиться у «Жилищника» с середины августа: «Скоро 1 сентября, это полностью парализует движение у корпусов 914-916! Люди прыгают по камням и ломают ноги. Рабочие сидят в телефонах на лавочке и чего-то ждут. В городе кончился асфальт?» После долгого молчания управляющая компания — заказчик благоустройства — снизошла до ответа: подрядчик планирует завершить работы не 31 августа, как было обещано ранее, а 4 сентября. Людям принесли извинения за неудобства, о причинах задержки и санкциях умолчали.

Опрос в локальных группах 9 микрорайона (ВКонтакте и в телеграме) показал, что 90% читателей не верят в новый срок.

Во дворах жилых домов вокруг школы столпотворение из машин. «А это еще не 1 сентября», — пишут в чате 9 микрорайона. Пока это только родительские собрания.

«Мы разделяем ваше беспокойство, вызванное проведением работ по благоустройству», — прокомментировал ситуацию директор школы 853 Анатолий Ващилин в ответ на запрос «Зеленоград.ру». По его версии, подрядчик обещал закончить работы 31 августа — этот вопрос школа уже обсуждала с главой управы, как и транспортные проблемы родителей. «Мы внесли свои предложения. Но полномочия и возможности администрации школы ограничены земельным участком учреждения. Все, что находится за его пределами — объекты городского хозяйства. Решение по этой ситуации будут принимать уполномоченные органы. Родителям и педагогам обязательно напомним о возможных заторах на подъезде к школе», — отметил Ващилин.

Сегодня, вместе с приглашением на торжественные линейки школа действительно опубликовала следующее предупреждение: «Мы приветствуем желание родителей принимать активное участие в жизни школы, поэтому в первый день учебного года проезд к школе может быть затруднен. Для тех, кто привозит детей на личном автотранспорте, просим заранее продумать маршрут и место парковки, а также заблаговременно выехать из дома. Информируем, что на гостевой стоянке Дворца Творчества, прилегающего к территории нашей школы, как и во всем 9 микрорайоне, продолжается благоустройство, и могут возникнуть сложности с парковочными местами».

Предупредил родителей о проблемах со стоянкой и Дворец творчества — там предложили высаживать детей на остановке «Октябрьская», откуда до Дворца 400 метров по пешеходной дорожке. Кстати, именно эти дорожки в начале года хотел огородить и сделать своей закрытой территорией дачный посёлок «Трамвай», расположенный по соседству с Дворцом творчества — активность жителей и общественная кампания «Зеленоград.ру» этому помешали.

Между тем, в чате 9 микрорайона напоминают, что транспортный коллапс вызван не только и не столько ремонтом асфальта — «народ и на недостроенные тротуары паркуется». Дворы перекрыты двумя рядами машин, и об этом местные жители предупреждали уже давно: рядом с башнями 914-916 находятся две школы, Дворец творчества, а теперь еще и новый спорткомплекс «Спутник Арена», открытый весной, и футбольный стадион с зданием для спортсменов, достроенный за лето — оба спортивных объекта без собственных гостевых парковок.

«40 минут потребовалось что бы выбраться из района… — поделился один из жителей сегодня, 31 августа. — И ремонт особо не мешал. Просто те, кто приехали в школу, и те, кто приехали в „Спутник Арену“, уперлись друг в друга. Школьные ездоки уже умеют кататься по кругу против часовой стрелки [вокруг корпусов 914-917], а „спутниковые“ еще об этом не знают, вот и уперлись друг в друга, случился полный коллапс…»

В местном чате возобновились разговоры о сборе подписей и установке шлагбаумов во дворах жилых домов.

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