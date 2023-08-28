Стихийный мемориал появился напротив 1-го микрорайона, на рубеже обороны Москвы, рядом с военным мемориалом месте командного пункта 354-й дивизии.

Мемориал выглядит так — на больше пне скотчем закреплено полотнище с символикой ЧВК «Вагнер», фото Пригожина и Уткина, свечи, цветы, икона Георгия Победоносца.

Мемориал организовали члены зеленоградской музыкальной группы «Куба», известную своими песнями про конфликт на Украине. «Зеленоградцы, вы знаете куда идти и отдавать дань, вечная память героям», — написано в их официальной группе вконтакте.

Вскоре этот мемориал исчез — вероятно, его демонтировали коммунальные службы. Но появился ещё один — в 10-м микроайоне. Он более скромный — две большие фотографии и цветы. Кто его установил, неизвестно.