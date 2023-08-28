Два мемориала Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину — лидерам частной военной компании «Вагнер» — появился в Зеленограде 28.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Стихийный мемориал появился напротив 1-го микрорайона, на рубеже обороны Москвы, рядом с военным мемориалом месте командного пункта 354-й дивизии.

Мемориал выглядит так — на больше пне скотчем закреплено полотнище с символикой ЧВК «Вагнер», фото Пригожина и Уткина, свечи, цветы, икона Георгия Победоносца.

Мемориал организовали члены зеленоградской музыкальной группы «Куба», известную своими песнями про конфликт на Украине. «Зеленоградцы, вы знаете куда идти и отдавать дань, вечная память героям», — написано в их официальной группе вконтакте.

Вскоре этот мемориал исчез — вероятно, его демонтировали коммунальные службы. Но появился ещё один — в 10-м микроайоне. Он более скромный — две большие фотографии и цветы. Кто его установил, неизвестно.

Пригожин и Уткин погибли на прошлой неделе при падении частного самолета в Тверской области. В июне они организовали вооруженный мятеж, фактически захватили Ростов-на-Дону, но позже остановились, не дойдя, по словам Пригожина, 200 километров до Москвы.

Положительно относятся к появлению таких мемориалов 26% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (всего около 900 человек), 43% отрицательно, остальным всё равно.

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Метки:
микрорайон 1, сюжет: конфликт* с украиной, сюжет: мятеж пригожина
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