Стихийный мемориал появился напротив 1-го микрорайона, на рубеже обороны Москвы, рядом с военным мемориалом месте командного пункта 354-й дивизии.
Мемориал выглядит так — на больше пне скотчем закреплено полотнище с символикой ЧВК «Вагнер», фото Пригожина и Уткина, свечи, цветы, икона Георгия Победоносца.
Мемориал организовали члены зеленоградской музыкальной группы «Куба», известную своими песнями про конфликт на Украине. «Зеленоградцы, вы знаете куда идти и отдавать дань, вечная память героям», — написано в их официальной группе вконтакте.
Вскоре этот мемориал исчез — вероятно, его демонтировали коммунальные службы. Но появился ещё один — в 10-м микроайоне. Он более скромный — две большие фотографии и цветы. Кто его установил, неизвестно.
Пригожин и Уткин погибли на прошлой неделе при падении частного самолета в Тверской области. В июне они организовали вооруженный мятеж, фактически захватили Ростов-на-Дону, но позже остановились, не дойдя, по словам Пригожина, 200 километров до Москвы.
Положительно относятся к появлению таких мемориалов 26% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (всего около 900 человек), 43% отрицательно, остальным всё равно.