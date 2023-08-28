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Главное здание зеленоградской детской поликлиники открыли после ремонта — вот что там внутри 28.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Здание в корпусе 805 отремонтировали по новому стандарту московских поликлиник. Заменили все инженерные системы, мебель и медицинское оборудование, переосмыслили организацию пространства, сделали игровые зоны, помещения оформлены в новом дизайне. Снаружи и внутри светло, чисто и красиво.

В небольшом дворе плиточное покрытие небольшая детская площадка и красивая клумба. Парковка на девять машин, из них две — для инвалидов и одна для скорой помощи. Впрочем, свободны заезд скорее всего будет закрыт

На входе перила для людей разного возраста, колясочная с раздвижными дверями, и возможностью пристегнуть замок.

Дальше просторное фойе с гардеробом, стойкой информации, автоматами для записи к врачам, буфетом.

На первом этаже выдают справки, направления, больничные берут анализы. Здесь же располагается бассейн. Педиатры и специалисты на втором и третьем этажах. Также на третьем этаже кабинеты лучевой диагностики и физиотерапии. На четвертом этаже — администрация и кабинеты платных услуг. Возле кабинетов висят экраны электронной очереди

Здание плотно обнесено забором, который кажется совершенно избыточными. В заборе четыре калитки для пешеходов. Сейчас они открыты, но, судя по опыту отремонтированной взрослой поликлиники в 9-м микрорайоне, большую часть закроют. Какие именно, пока неизвестно.

Заново прикрепляться к поликлинике не нужно. При записи обращайте особое внимание на адрес учреждения, где будет проходить прием, и номер кабинета.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 8, новое место, что внутри
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