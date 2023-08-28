Здание в корпусе 805 отремонтировали по новому стандарту московских поликлиник. Заменили все инженерные системы, мебель и медицинское оборудование, переосмыслили организацию пространства, сделали игровые зоны, помещения оформлены в новом дизайне. Снаружи и внутри светло, чисто и красиво.

В небольшом дворе плиточное покрытие небольшая детская площадка и красивая клумба. Парковка на девять машин, из них две — для инвалидов и одна для скорой помощи. Впрочем, свободны заезд скорее всего будет закрыт