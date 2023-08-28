Введены в действие проездные для учащихся на 30 и 90 дней по маршруту МЦД-3 (Зеленоград—Раменское) из пригородной зоны, в которой находится станция Крюково. Абонемент на месяц с бесплатной пересадкой на метро и МЦК стоит 870 рублей, на три месяца — 2500. Такие же проездные с возможностью льготной оплаты при пересадке на общественный транспорт (МЦД+метро+автобус/трамвай) стоят соответственно 1115 и 3200.

Раньше для поездок из зоны «Пригород» МЦД в центр нужно было записывать отдельно абонементы для метро и для железной дороги до конкретных станций, отметили в департаменте транспорта. Сейчас не нужно. Абонементы можно использовать для проезда круглый год на всех трёх существующих МЦД в тарифных зонах «Пригород» и «Центральная» и в любом другом общественном городском транспорте, пояснили «Зеленоград.ру» в дептрансе.

Абонемент записывается на социальную карту учащегося. Сделать это можно в пригородных кассах, билетных автоматах на станциях, в приложении «Метро Москвы» и в киосках «Мосгортранса». Льготные абонементы для учащихся действуют в электричках МЦД (идущих от Крюково без заезда на Ленинградский вокзал) и в электричках до Ленинградского вокзала, идущих со всеми остановками.

А для проезда в «Ласточке-экспрессе» или дальше пригородной зоны (например, в Клин или Тверь) школьникам и студентам придется оформлять в кассе или автомате разовый льготный билет по обычным железнодорожным тарифам МТППК. Льгота 50% от полной стоимости проезда действует с 1 сентября по 15 июня. Школьники, студенты, аспиранты могут купить льготный разовый билет на пригородный поезд любого типа (со всеми остановками или экспресс) и абонемент «Ежедневно» на месяц, но только на поезд со всеми остановками. Бесплатной пересадки на метро по таким билетам нет. Для получения скидки нужно предъявить социальную карту, студенческий билет или справку с места учёбы.