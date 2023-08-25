Компания «Синара — Транспортные машины» выбирает место в Москве для строительства завода по выпуску поездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Зеленоград рассматривают как приоритетную площадку.

Завод будут строить с нуля, но где именно, не уточняется. Вероятно, это площадка «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» — там для этого достаточно места, есть готовая инфраструктура, налоговые и таможенные льготы, плюс рядом железная дорога и станция Крюково, где планируют сделать остановку ВСМ Москва—Санкт-Петербург.

Строительство планируют начать в 2024 году, эскизный проект поезда представили в июле (на фото ниже), прототип покажут в 2027 году, а движение по ВСМ до Питера запустят в 2028.