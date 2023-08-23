«23 августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве», сообщили в Министерстве обороны.

Один из этих БПЛА сбили над Химками, другой попал в строящееся здание в Москва-Сити, сообщил мэр Собянин.

Это уже четвертая ночь подряд, когда сбиваются беспилотники, летящие на Москву или около неё.

В результате атаки БПЛА частично обрушен угол второго этажа частного дома, повреждена стена продуктового магазина, выбиты стёкла и получены осколочные повреждения жилых зданий, сообщили в местной администрации.

Была ли у БПЛА цель непосредственно в Химках, или он просто пролетал мимо, неизвестно. Предприятия из Химок являются неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса России, рассказывал недавно глава округа, перечисляя конкретные предприятия и что они делают для армии.