На масштабные раскопки и медленную работу на улице Советской — возле станции Крюково, в 19-м микрорайоне — пожаловалась местная жительница. По её словам, работа движется очень медленно: «Скоро школа, вернутся автомобилисты и будут одни пробки».

Это подтверждают и другие жители 19-го микрорайона. «Грязь, с коляской вообще не проехать» , — пишет Serg. «Неделю, если не больше, там вообще никакого ремонта не ведется» , — говорит Елена.

Асфальт отремонтируют до 25 октября, сообщили в департаменте капремонта через портал «Наш город». И уточнили, что зона производства работ огорожена, сделан альтернативный проход для жителей.