На масштабные раскопки и медленную работу на улице Советской — возле станции Крюково, в 19-м микрорайоне — пожаловалась местная жительница. По её словам, работа движется очень медленно: «Скоро школа, вернутся автомобилисты и будут одни пробки».
Это подтверждают и другие жители 19-го микрорайона. «Грязь, с коляской вообще не проехать» , — пишет Serg. «Неделю, если не больше, там вообще никакого ремонта не ведется» , — говорит Елена.
Асфальт отремонтируют до 25 октября, сообщили в департаменте капремонта через портал «Наш город». И уточнили, что зона производства работ огорожена, сделан альтернативный проход для жителей.
По словам местных жителей, недавно уже меняли асфальт на тротуаре и бордюры. Но нынешний ремонт — это не традиционная летняя замена асфальта, работы привязаны к состоявшемуся на днях запуску МЦД-3.
Советская улица вошла в программу «по улучшению пешеходной и транспортной доступности на территориях, прилегающих к станции МЦД-3 „Крюково“». Вся программа рассчитана на восемь месяцев (до декабря) и обойдётся городу почти в 370 млн рублей: устройство и ремонт тротуаров, вырубка и озеленение, новое освещение, прокладка кабельных линий на пешеходных пространствах и проездах. Работы ведёт ООО «Триумф»