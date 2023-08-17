Первый поезд по маршруту МЦД-3 отправился из Крюково 17 августа 2023 года, в 15:02 (с двухчасовым опозданием, но это не беда).
Поздравляем всех зеленоградцев!
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И вообще, у меня сложилось такое впечатление, что власть решила, что все едут на мцд...на Ленинградский вокзал никому не нужно, в область тоже и нет льготников...
В общем, моё впечатление - ужас кошмарный!