Поезд №7403 отправится из Крюково и прибудет на конечную — станцию Ипподром в Раменском — в 15:11. Дальше поезда по этому маршруту будут ходить каждые десять минут (последний в 23:52).

Одновременно поезд №7305 отправится по маршруту Ипподром — Крюково и прибудет в Зеленоград в 15:10. Из Москвы поезда также будут ходить каждые десять минут.

Между ними будут ходить электрички МТППК — по-прежнему от Ленинградского вокзала. Расписание доступно в приложении «РЖД Пассажирам».