Два автобусных маршрута до Москвы отменят после открытия МЦД. Пассажирам предлагают ехать до метро от станции Крюково 16.08.2023 ZELENOGRAD.RU

С 19 августа планируют отменить автобусы до метро «Водный стадион» — №440 из Солнечногорска и №350 из Менделеево. Эти маршруты востребованы, да и зеленоградцы тоже им пользуются, поскольку он останавливался на Ленинградском шоссе возле 1-го и 5-го микрорайонов.

Для жителей Солнечногорска остается автобус 312, для жителей Менделеево — 476. Оба идут до станции Крюково через Зеленоград, по Панфиловскому проспекту.

Идея в том, что с открытием «наземного метро» в Крюково больше нет нужды гонять автобусы до Москвы. Предполагается, что пассажиров довезут до Крюково, а там они пересядут на МЦД. Правда, при этом непонятно, что делать пассажирам, которым не нужно до Крюково: «Как теперь добираться, скажем, из Есипово, Пешек или Ложков до, например, Черной Грязи или до Ржавок?», не понимает один из читателей «Зеленоград.ру».

Закрываемый 440-й вошел в тройку самых востребованных пассажирами маршрутов в Солнечногорске, сообщало «Мострансавто» месяц назад. Также популярен закрываемый 350-й на фоне альтернативного 476-го, к которому много претензий: не соблюдает расписание, автобусы маленькие, на водителей жалуются. Будут ли уменьшены интервалы движения или добавлены автобусы на маршруты 312 и 476 неизвестно.

Некрасиво получилось и с самими объявлениями о закрытии популярных маршрутов — пассажиры, которым теперь придётся радикально менять свой рутинный маршрут, узнали об изменениях за несколько дней, из невнятных объявлений на остановка

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