Ремонт на станции Крюково к открытию МЦД будут вести ночью — с 22 до 6 часов 12.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Предупреждение о ночных работах в Крюково опубликовала префектура. В качестве причины указывают нехватку времени до открытия МЦД и вокзала на станции Крюково. То есть, похоже, строители не успевают к 15-17 августа, когда планировали открыть вокзал и начать движения поездов по новому графику.

В чем смысл этого объявления, неизвестно. Ночные работы идут там давно. «Не один раз, находясь в Крюково около 12 часов ночи, наблюдал ведущиеся там работу», — пишет читатель «Зеленоград.ру». «Ремонт круглосуточно, — сообщила жительница корпуса 1824. — Может, много жалоб поступает и они решили „узаконить“ свои действия».

Что за работы собираются вести ночью именно сейчас, неизвестно. В целом, режим работы на любой стройке определяется проектом организации строительства (ПОС). В этом разделе проекта указывают возможные виды работ, используемой техники и оборудования в третью смену. Там же указывают конкретные мероприятия, предотвращающие «сверхнормативное влияние на окружающую зону».

Это может быть требование глушить двигатели машин, не пользоваться громкой связью, не забивать сваи, не освещать прожекторами фасады соседних жилых зданий и т. п. В районе станции Крюково работы ведёт сразу несколько организаций по нескольким проектам, поэтому сложно быстро разобраться, какие требования к ночным работам должны соблюдаться.

В любом случае, жителям соседних домов из 8, 10, 18 и 19 микрорайонов стоит приготовиться к дополнительным неудобствам.

В случаях систематических нарушений тишины и покоя, смело обращайтесь в Роспотребнадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды, а также в Мосгосстройнадзор.

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Метки:
станция крюково, мцд, шум и закон о тишине
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