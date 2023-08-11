Сбор ненужных джинсовых вещей организован в Зеленограде — из них сошьют новую уникальную одежду 11.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Ящики для приема стоят сейчас в двух точках Зеленограда — салоне «ПроКрасоту» в корпусе 1537 и в кофейне «Между строк» на площади Юности, дом 2.

Сдать можно абсолютно любые вещи (джинсы, юбки, джинсовые куртки и т. д.) и в любом состоянии (с потертостями, дырами), главное, чтобы они не были откровенно грязными, рассказала «Зеленоград.ру» организатор сбора Татьяна Гордеева.

Сданные вещи пойдут на отшив зеленоградской апсайкл коллекции бренда «Гордая». То есть уникальную одежду делают из старых вещей. «Сейчас я нахожусь в поисках каналов сбыта, — говорит Гордеева. — Когда продажи будут налажены, планирую часть средств от продаж отдавать на благотворительность».

Ценность проекта объясняет экоконсультант Анна Рожкова: «Вы отдали ненужные джинсы в городе, местные мастерицы отшили новую вещь тоже в городе. В итоге: уникальная вещь, минимум транспортного следа и потраченных ресурсов».

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Метки:
одежда, раздельный сбор отходов
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