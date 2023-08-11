Сдать можно абсолютно любые вещи (джинсы, юбки, джинсовые куртки и т. д.) и в любом состоянии (с потертостями, дырами), главное, чтобы они не были откровенно грязными, рассказала «Зеленоград.ру» организатор сбора Татьяна Гордеева.

Сданные вещи пойдут на отшив зеленоградской апсайкл коллекции бренда «Гордая». То есть уникальную одежду делают из старых вещей. «Сейчас я нахожусь в поисках каналов сбыта, — говорит Гордеева. — Когда продажи будут налажены, планирую часть средств от продаж отдавать на благотворительность».