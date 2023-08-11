В индустриальном парке «Есипово» идёт строительство завода по производству изделий из кварцевого стекла для микроэлектроники — возводит его зеленоградская компания «Технологии кварцевых кристаллов». Запуск производства запланирован на 1 июня 2024 года. На заводе будет создано более 50 рабочих мест, основными потребителями его продукции станут предприятия микроэлектроники Зеленограда.
Строительство будущего завода ведётся в «Есипово» с начала 2023 года. «Сейчас наши производственные мощности размещаются за пределами России, — рассказали „Зеленоград.ру“ в „ТКК“. — Наша цель — локализация производства в Российской Федерации и обеспечение бесперебойных поставок продукции на предприятия микроэлектроники, которым крайне важен надёжный поставщик оснастки из кварцевого стекла в России».
До 70% производственных мощностей планируется загружать под изготовление оснастки, необходимой для диффузионных и эпитаксиальных процессов в микроэлектронном производстве кремниевых структур диаметром до 200 мм.
На производстве появится около 50 рабочих мест — будут востребованы технологи, производственники, специалисты контроля качества и экспертизы, административный персонал. «Уже сейчас мы открыты к сотрудничеству со студентами технологических вузов, предлагаем программы стажировки и практики», — отметили в компании.
Производственные мощности компании создаются в три этапа: на первом будет построен кварцедувный участок, на втором — станочный участок изделий больших диаметров, на третьем — участок вытяжки.
В Есипово разместятся первый и второй этапы производства. «Мы выбрали Есипово по ряду совпадающих производственных требований, так как проект большой и технически сложный. Не каждая площадка удовлетворяла требованиям для размещения оборудования и проведения процесса изготовления изделий из кварцевого стекла», — прокомментировали в компании выбор площадки.
Кроме того, в перспективе компания планирует открыть собственный R&D центр для научных исследований в области производства новых сплавов стекла, новых методов его изготовления и оптимизации производственных процессов, чтобы развивать отечественную школу высококлассных специалистов в этой сфере.
Компания «Технологии кварцевых кристаллов» уже более 15 лет специализируется на разработке и производстве изделий из кварцевого стекла, а коллектив обладает более чем 50-летним опытом разработки современных методов производства изделий из специализированных марок стекла. Продукция компании — реакторы, кассеты, испарители, трубы и прочее — широко используется как оснастка в микроэлектронике, светотехнике, химической и нефтегазовой отрасли, науке, оптике, фотонике, ультрафиолетовом обеззараживании, медицинском и вакуумном оборудовании.
Среди последних разработок — реактор из кварцевого стекла для синтеза химических элементов в производстве минеральных удобрений, реактор для синтеза соляной кислоты для целлюлозно-бумажного производства (с его помощью заказчик решил проблему с отбеливанием бумаги), резонатор для органа. Кроме того, компания создаёт собственное метрологическое оборудование — в 2022 году была разработана и аттестована установка контроля светопропускания стекла неразрушающим методом в ультрафиолетовом и видимом диапазоне повышенной точности.
Головной офис компании «ТКК» в 2022 году при поддержке Корпорации развития Зеленограда был размещён в зеленоградском Бизнес-инкубаторе (улица Юности, дом 8). В 2022—2023 году компания заявили о себе на крупных российских промышленных выставках — Иннопром, ExpoElectronica, «Фотоника. Мир лазеров и оптики», «Электроника России» и других, а также приняла участие в бизнес-миссии в Индию в сфере высокотехнологичной продукции, организованной Московским экспортным центром, и в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию под патронажем Моспром.
Задавшись целью решить проблему импортозамещения дефицитной продукции из кварцевого стекла и обеспечить технологический суверенитет страны, «ТКК» с 2022 года стала резидентом Корпорации развития Зеленограда и начала процесс поэтапного создания собственного промышленного производства.
«Проект АО „Технологии кварцевых кристаллов“ можно рассматривать не только как часть отечественной программы по импортозамещению, но и как новый импульс для развития всей отрасли, направленный на повышение инвестиционной привлекательности Зеленограда, создание достойных условий для научной деятельности и новых рабочих мест» , — заявила компания на праздновании юбилея Зеленограда.