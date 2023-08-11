Строительство будущего завода ведётся в «Есипово» с начала 2023 года. «Сейчас наши производственные мощности размещаются за пределами России, — рассказали „Зеленоград.ру“ в „ТКК“. — Наша цель — локализация производства в Российской Федерации и обеспечение бесперебойных поставок продукции на предпри­ятия микроэлектроник­и, которым крайне ва­жен надёжный поста­вщик оснастки из ква­рцевого стекла в Рос­сии».

До 70% производственных мощностей планируется загружать под изготовление оснастки, необходимой для диффузионных и эпитаксиальных процессов в микроэлектронном производстве кремниевых структур диаметром до 200 мм.

На производстве появится около 50 рабочих мест — будут востребованы технологи, производственники, специалисты контроля качества и экспертизы, административный персонал. «Уже сейчас мы открыты к сотрудничеству со студентами технологических вузов, предлагаем программы стажировки и практики», — отметили в компании.