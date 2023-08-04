2
Опасными химикатами обрабатывают городские территории от борщевика — в это время там запрещено находиться людям и собакам. Но узнать об этом можно только случайно 04.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Про обработку гербицидами пустыря за 20-м микрорайоном стало известно из крошечного листочка, который вряд ли переживет любую непогоду.

Поразительно, что это предупреждение, напрямую касающаяся безопасности и здоровья людей и животных, не распространяется через все доступные информационные каналы. Новости про опасную зону не удалось найти ни на сайте управы Крюково, ни на сайте префектуры.

Редакция «Зеленоград.ру» отправила обращение в прокуратуру с просьбой проверить, насколько такая организация работы соответствует закону.

Сообщить о борщевике можно через портал или приложение «Наш город». Нужно нажать на кнопку «Сообщить о проблеме», уточнить адрес, по которому обнаружены ядовитые растения, затем кликнуть на «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» в разделе «Зеленые насаждения», затем выбрать «Газоны» и указать саму проблему — «Наличие ядовитых растений». Портал также предложит их описать и приложить фотографии. Сообщение о борщевике доступно в трех категориях: двор, дорога, парк.

Борщевик Сосновского — крупное зонтичное растение, способное вызывать сильные ожоги. Его сок содержит в себе светочувствительные вещества, которые при попадании на кожу повышают ее чувствительность к ультрафиолету. Это вызывает серьезные ожоги, требующие длительного лечения. Растение очень коварно: в отличие от крапивы, ожог от которой чувствуется моментально, борщевик Сосновского сигнализирует о себе не сразу. Касаясь его листьев и стеблей, человек не чувствует жжения. Лишь спустя несколько часов начинают проявляться краснота, затем боль, отек, волдыри.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
борщевик
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
1 час назад
Поразительно, что это предупреждение, напрямую касающаяся безопасности и здоровья людей и животных, не распространяется через все доступные информационные каналы. Новости про опасную зону не удалось найти ни на сайте управы Крюково, ни на сайте префектуры.
На сколько знаю Москва официально не травит борщевик химиией и это запрещено в Москве, а исключительно выкашивает его.

Так что возможно показанное объявление относится к территории Московской области, а тогда при чём тут администрация района Крюково и префектура Зеленограда, когда тут спрос с властей Московской области.
Александр Эрлих
1 час назад
Химикаты не разбирают, где проходит административная граница между Москвой и областью. Как и обычные люди. Поэтому очевидная задача всех местных властей предупредить своих жителей об опасности. Если для этого нужно какое-то межведомственное, межрегиональное взаимодействие, значит оно должно быть налажено.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Изменения расписания электричек до 11 августа. Отмены поездов и остановок, увеличенные интервалы и длинные перерывы Новости
Опасными химикатами обрабатывают городские территории от борщевика — в это время там запрещено находиться людям и собакам. Но узнать об этом можно только случайно Новости
В автобусе е41 активизировались контролеры. Теперь они едут вместе с пассажирами Новости
Арбузы и дыни в открывшихся уличных палатках оказались значительно дороже, чем в магазинах Новости
Выгодная акция в сети оптик Lokamed — оправа в подарок при заказе очковых линз Реклама
Сроки строительства дублера Савёлкинского проезда сдвинули на несколько месяцев Новости
Старый вокзал в Крюково ремонтируют к открытию МЦД. Похоже, сносить его пока не будут, хотя здание никому не нужно Новости
Запрещать остановку в проезде к поликлинике в 9-м микрорайоне пока не будут из-за недовольства жителей. Вместо этого попробуют расширить парковку Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Выделенка для автобусов на Ленинградском шоссе возле Химок останется почти до конца года. Нужно ли оставить её навсегда? Новости
Гастрономический фестиваль фермерской продукции — с 4 по 6 августа на истринской сыроварне Олега Сироты Афиша
Бесплатный мастер-класс «Нейросети и искусственный интеллект» — 6 августа в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
«Сапсаны» начнут останавливаться в Зеленограде с 18 августа. Вот их расписание Новости
Одну из молочных кухонь Зеленограда внезапно закрыли на ремонт Новости
Мастер-классы для отдыхающих проводят спасатели на Школьном озере Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — колледж и высшее образование в Зеленограде Реклама
Готовые трехкомнатные квартиры в корпусе 1936 поступили в открытую продажу Новости
Пять палаток с арбузами и дынями должны открыться 1 августа. Вот их адреса Новости
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Большинство владельцев собак никогда не гуляют на специальных площадках — опрос «Зеленоград.ру» Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание своей первой игры» — 5 августа в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Въезд на Крюковскую площадь внезапно ограничили. Автобусы стоят в пробке, места посадки изменились Новости
Хотите красивую кухню по адекватной стоимости? Dizant — кухни и мебель на заказ Реклама
Как поменяется график движения электричек с запуском МЦД из Зеленограда Новости
Импровизация, стендап и интенсив для сценаристов - мероприятия киношколы Action! Афиша
«Задыхаемся, когда ветер от завода на нас». Письмо в редакцию о заводе на Алабушевской улице, который портит воздух в ближайших домах Истории
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2. Новые поступления школьных ранцев и рюкзаков, хозяйственных тележек, скидки, предзаказ Реклама
Подземный переход на станции Крюково обещают открыть в середине августа — к запуску МЦД. А пешеходный мост могут демонтировать уже осенью Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру