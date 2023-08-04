Поразительно, что это предупреждение, напрямую касающаяся безопасности и здоровья людей и животных, не распространяется через все доступные информационные каналы. Новости про опасную зону не удалось найти ни на сайте управы Крюково, ни на сайте префектуры.

Редакция «Зеленоград.ру» отправила обращение в прокуратуру с просьбой проверить, насколько такая организация работы соответствует закону.

Сообщить о борщевике можно через портал или приложение «Наш город». Нужно нажать на кнопку «Сообщить о проблеме», уточнить адрес, по которому обнаружены ядовитые растения, затем кликнуть на «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» в разделе «Зеленые насаждения», затем выбрать «Газоны» и указать саму проблему — «Наличие ядовитых растений». Портал также предложит их описать и приложить фотографии. Сообщение о борщевике доступно в трех категориях: двор, дорога, парк.

Борщевик Сосновского — крупное зонтичное растение, способное вызывать сильные ожоги. Его сок содержит в себе светочувствительные вещества, которые при попадании на кожу повышают ее чувствительность к ультрафиолету. Это вызывает серьезные ожоги, требующие длительного лечения. Растение очень коварно: в отличие от крапивы, ожог от которой чувствуется моментально, борщевик Сосновского сигнализирует о себе не сразу. Касаясь его листьев и стеблей, человек не чувствует жжения. Лишь спустя несколько часов начинают проявляться краснота, затем боль, отек, волдыри.