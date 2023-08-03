К примеру, в палатке в 3-м микрорайоне дагестанские арбузы — 55 рублей за кг, а казахстанские дыни — по 90. В этот же момент в «Пятёрочке» арбузы по 25, дыни по 80, а в «Перекрестке» — по 30 и 60 соответственно (с учетом скидок).

При этом почти половина читателей «Зеленоград.ру» (44%), принявших участие в опросе, собирались покупать арбузы и дыни в уличных палатках (правда, цены тогда ещё не были известны). В опросе вконтакте и телеграме приняло участие около 1400 человек.

Аргументы «за» и «против» покупок на улице не всегда рациональны. «Всегда в этой палатке беру арбузы, ни разу плохого не попалось, а вот дыни были не очень», — пишет одна читательница. Другая принципиально ничего не покупает в палатках, потому что там «торгуют одни мигранты».

Кстати, расплатиться картой через терминал в уличной палатке нельзя — оплата только наличными или переводом на карту Сбера.

Уличные палатки с арбузами и дынями в этом году расположены возле корпусов 302Б, 403А, 1130, 1504 и 1812.