Об изменении движения поездов по Ленинградскому направлению после запуска МЦД-3 рассказали в департаменте транспорта.
- По диаметральным маршрутам (в сторону Раменского) будут ездить «Иволги 3.0» и ЭП2Д весь день каждые 10 минут. На Ленинградский вокзал они приезжать не будут
- На вокзал будут следовать «Ласточки» и обычные серо-красные электропоезда, в том числе из дальнего пригорода (все станции после Крюково). Ходить они будут каждые 10 минут в часы пик, а в остальное время — в среднем каждые 20 минут. В них также будут действовать тарифы МЦД
- Еще на Ленинградский вокзал будут приезжать экспрессы, в том числе из Зеленограда. В них тарифы МЦД действовать не будут
- Общий интервал между поездами на участке от Зеленограда до Останкино будет составлять пять минут в часы пик. В остальное время поезда будут следовать с интервалом до 10 минут
- В момент запуска МЦД-3 на линии будет 38 станций. Еще три появятся позже: Малино, Рижская и Митьково
- На Рижской можно будет пересесть между D2, D3, D4 и двумя линиями метро: Калужско-Рижской и БКЛ. Митьково также объединит D3 и БКЛ, а еще Сокольническую линию метро
- Сразу после запуска диаметра последняя станция Ленинградского направления, где можно будет пересесть на метро в центре с поездов, следующих в Раменское, будет Останкино
- Поезда по тарифам МЦД запустят из Зеленограда 17 августа или позже
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Торопов
По тарифу "мцд" бесплатно можно (90 мин) будет пересесть с Ленвокзала на Каланчевскую аля мцд-2 (и в будущем мцд-4). По обычным пригородным билетам можно (как и сейчас) будет ехать в любом поезде, кроме скорых ласточек - до тех же Химок, например,это будет дешевле по обычному разовому билету,чем по мцд-тарифу, но начиная с Ховрино мцд-тариф уже выгоднее даже если никуда не пересаживаться.
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