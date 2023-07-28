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Как поменяется график движения электричек с запуском МЦД из Зеленограда 28.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Об изменении движения поездов по Ленинградскому направлению после запуска МЦД-3 рассказали в департаменте транспорта.

  • По диаметральным маршрутам (в сторону Раменского) будут ездить «Иволги 3.0» и ЭП2Д весь день каждые 10 минут. На Ленинградский вокзал они приезжать не будут
  • На вокзал будут следовать «Ласточки» и обычные серо-красные электропоезда, в том числе из дальнего пригорода (все станции после Крюково). Ходить они будут каждые 10 минут в часы пик, а в остальное время — в среднем каждые 20 минут. В них также будут действовать тарифы МЦД
  • Еще на Ленинградский вокзал будут приезжать экспрессы, в том числе из Зеленограда. В них тарифы МЦД действовать не будут
  • Общий интервал между поездами на участке от Зеленограда до Останкино будет составлять пять минут в часы пик. В остальное время поезда будут следовать с интервалом до 10 минут
  • В момент запуска МЦД-3 на линии будет 38 станций. Еще три появятся позже: Малино, Рижская и Митьково
  • На Рижской можно будет пересесть между D2, D3, D4 и двумя линиями метро: Калужско-Рижской и БКЛ. Митьково также объединит D3 и БКЛ, а еще Сокольническую линию метро
  • Сразу после запуска диаметра последняя станция Ленинградского направления, где можно будет пересесть на метро в центре с поездов, следующих в Раменское, будет Останкино
  • Поезда по тарифам МЦД запустят из Зеленограда 17 августа или позже

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Обсуждение
Торопов
6 часов назад
По тарифу "мцд" бесплатно можно (90 мин) будет пересесть с Ленвокзала на Каланчевскую аля мцд-2 (и в будущем мцд-4). По обычным пригородным билетам можно (как и сейчас) будет ехать в любом поезде, кроме скорых ласточек - до тех же Химок, например,это будет дешевле по обычному разовому билету,чем по мцд-тарифу, но начиная с Ховрино мцд-тариф уже выгоднее даже если никуда не пересаживаться.
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