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Пятые сутки нет холодной воды в одном из зеленоградских домов. Заделать течь в гнилом стояке не могут, а капремонт будет только через семь лет 18.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Холодную воду отключили в 28 квартирах корпуса 512 ещё в пятницу утром — из-за прорыва трубы затопило квартиру на втором этаже.

Ремонт затянулся. Где брать холодную воду, было непонятно -даже на второй день отключения «Жилищник» в своем чате об этом не сообщал. В управе жителям вообще посоветовали остужать горячую воду на балконе. Хотя по закону именно местная власть должна в течение суток после аварии обеспечить людей питьевой водой. Только в воскресенье в подъезде появилось объявление, где брать воду.

Но если с водой разобрались, то с починкой труб — нет. Сварщика в «Жилищнике» не оказалось, поэтому вызвали аварийную службу. Те заменили полметра трухлявой трубы, включили воду и уехали. Но пока меняли один кусок трубы, протек следующий — выше по стояку. «Аварийка» приехала снова, но менять трубу дальше отказалась, предложив хозяину квартиры выше поломать недавно сделанный ремонт, чтобы добраться до стояка.

«Жилищник» сообщал — хозяин отказывается предоставить доступ к стояку. Нашли хозяина — он оказался в госпитале после ранения в «СВО». После его отказа (в весьма грубой форме) аварийщики сумели найти возможность без разрушения заменить ещё один фрагмент трубы. Включили воду — прорвало выше.

Казалось бы — надо менять весь стояк, но такие работы можно делать только в рамках капитального ремонта. А капремонт стояков в этом доме запланирован не раньше 2030 года. Сидеть без воды семь лет жители не хотят и старший по дому собирается писать жалобы во все инстанции, включая президента и следственный комитет.

Любопытно, что капремонт собирались сделать раньше, жители одобрили на общем собрании перечень работ, но не смогли выбрать, кто будет подписывать акты приемки — у прежнего старшего по дому закончились полномочия, а нового ещё не выбрали. Теперь новый «старший» пытается пробить перенос капремонта на ближайшее время, но пока безуспешно.

Пока же латание гнилого стояка продолжается. Представитель префектуры обезал, что в понедельник всё исправят, но «Жилищник» перенес работы на утро вторника. На момент публикации воды всё ещё не было.

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Метки:
жкх, микрорайон 5, Корпус 512
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 11:29
Думается, в такой ситуации, надо по трубопроводу ГВС пускать холодную водут или снижать температуру до тёплой (так сказать компромис), т.к. подача ГВС без ХВС это преступление и может приводить к ожёгам или смерти.
Александр Эрлих
Вчера, 11:44
Возможно, что-то такое и делали - жители же не мониторят постоянно. А сообщения самого "Жилищника" крайне скупы и написаны в телеграфном стиле типа "Откл. ГВС 09-20, закольцовка (28,29, 32) - 3 стояка кол-во кв. 42, подмес при выполнении сварочных работ." - поди пойми, что имеют в виду. Как там они умеют варить трубы мы точно не знаем, но общаться с людьми совершенно точно не умеют.
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