Холодную воду отключили в 28 квартирах корпуса 512 ещё в пятницу утром — из-за прорыва трубы затопило квартиру на втором этаже.

Ремонт затянулся. Где брать холодную воду, было непонятно -даже на второй день отключения «Жилищник» в своем чате об этом не сообщал. В управе жителям вообще посоветовали остужать горячую воду на балконе. Хотя по закону именно местная власть должна в течение суток после аварии обеспечить людей питьевой водой. Только в воскресенье в подъезде появилось объявление, где брать воду.

Но если с водой разобрались, то с починкой труб — нет. Сварщика в «Жилищнике» не оказалось, поэтому вызвали аварийную службу. Те заменили полметра трухлявой трубы, включили воду и уехали. Но пока меняли один кусок трубы, протек следующий — выше по стояку. «Аварийка» приехала снова, но менять трубу дальше отказалась, предложив хозяину квартиры выше поломать недавно сделанный ремонт, чтобы добраться до стояка.

«Жилищник» сообщал — хозяин отказывается предоставить доступ к стояку. Нашли хозяина — он оказался в госпитале после ранения в «СВО». После его отказа (в весьма грубой форме) аварийщики сумели найти возможность без разрушения заменить ещё один фрагмент трубы. Включили воду — прорвало выше.

Казалось бы — надо менять весь стояк, но такие работы можно делать только в рамках капитального ремонта. А капремонт стояков в этом доме запланирован не раньше 2030 года. Сидеть без воды семь лет жители не хотят и старший по дому собирается писать жалобы во все инстанции, включая президента и следственный комитет.

Любопытно, что капремонт собирались сделать раньше, жители одобрили на общем собрании перечень работ, но не смогли выбрать, кто будет подписывать акты приемки — у прежнего старшего по дому закончились полномочия, а нового ещё не выбрали. Теперь новый «старший» пытается пробить перенос капремонта на ближайшее время, но пока безуспешно.



Пока же латание гнилого стояка продолжается. Представитель префектуры обезал, что в понедельник всё исправят, но «Жилищник» перенес работы на утро вторника. На момент публикации воды всё ещё не было.