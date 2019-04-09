В период с 15 по 19 апреля Московско-тверская пригородная пассажирская компания отменяет 11 пар электричек.

В частности, из расписания 15—19 апреля ушли поезда отправлением с Ленинградского вокзала в 17:31 (№ 6716 Москва — Тверь), 18:55 (крюковская «Ласточка» № 7566) и 18:09 (№ 6366 Москва — Крюково; в те же дни, кроме 17 апреля).

В обратном направлении отменяют, в частности, утренний поезд № 6709 отправлением из Твери в 8:15 (15—19 апреля), а также три вечерних электрички из Крюково в Москву: 16:37 (№ 6355, те же дни, кроме 17 апреля), 18:07 («Ласточка» № 7567, 15—19 апреля) и 19:23 (№ 6377, 16 и 18 апреля).

Полный список отмен.

Также с 15 по 19 апреля изменится время отправления и маршрут следования еще нескольких пригородных поездов МТ ППК. Изменения в расписании связаны с продолжающимися работами по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

Актуальное расписание на сайте rasp.yandex.ru, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», доступном для iOS и Android.